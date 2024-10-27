何啟華挑戰體力極限　Locker假戲真做帶傷開工

男圑ERROR成員何啟華（Dee）和林家熙（Locker）在新片《焚城》中齊飾演消防員，日前兩人齊接受訪問時表示在拍攝過程中，日日如體能考驗。阿Dee最難忘有場要抱住8歲的小朋友逃離災場的戲，他說：「個角色Feel到自己體力開始下跌，我拍到第三Take時就覺得點解個小朋友大得咁快，重咗咁多，之後有補拍，個小朋友又高咗好多，如果再補拍，我諗要到佢抬我啦。」雖然每日最少要捱8至10個鐘，但他又覺得好玩，感覺似拍攝超級英雄電影，他形容：「今日又經歷一場戰爭啦，謝晒，人都瘦咗好多。」

除成功挑戰體力極限外，Dee自言拍攝另外一場重頭戲時，導演提出「捽死你」的要求，令他在演戲方面又昇華到另一個層次，揚言不能劇透的他說：「係講我啲身體狀況不適，我演完後，身體都真係不適，但好爽，導演嗰時叫我盡做，我又演得好慢，知唔會成段出，但覺得係一啲養份嚟嘅。」又指拍完電影後，未有機會休息，即重回正職返電視台工作，但他希望電影工作未來能成為他的正職。

至於Locker就表示最難忘的是假戲真做，帶傷上陣，他說：「個角色真係受傷嘅，點知拍攝期間，我落地嗰下真係整傷咗右腳，醫生話韌帶二級撕裂，惟有忍住痛開工，嗰兩個月，趷住去做消防員，有時仲要坐輪椅，仲要搞到要傷住去拍另齣打冰球嘅劇，因為隻腳好腫，唔使拍戲就去做針灸、放血及物理治療。」問到他現時是否已康復？他說雖然不再趷腳，但傷患難百分百痊愈，他謂：「條韌帶恢復唔到好似以前咁有彈性，同埋醫咗後再返片場時又傷過，不斷循環，好似方程式賽車咁，補完軚，落場再鍊過。」