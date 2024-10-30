鄭嘉穎爆大仔亂講「你碌廢柴」　安排入讀母校學好廣東話

藝人鄭嘉穎、曹敏莉、歌手馮允謙（Jay）及雲浩影（Cloud）齊出席活動。身為品牌代言人的鄭嘉穎自言近年主力湊仔：「負責車小朋友返學、放學，由早上9時忙到晚上9時，但囝囝大得好快，所以要珍惜呢段時間，第二時車完佢哋就會叫我走。（係咪生女會貼心啲？）唔啦，係教育問題，如果佢哋三個一齊嘈，一齊叫爸爸，嗰種震撼感，同埋要答邊個先，怕順得哥情失嫂意，所以我都會叫佢哋冷靜，逐個嚟問，雖然好忙，但都開心嘅，有太太同工人姐姐幫忙，佢哋返咗學同瞓覺時，我就有私人時間。」

不過嘉穎最近開始為囝囝的升學問題而煩惱，揚言最大問題囝囝是不諳廣東話，他說：「可能佢哋讀國際學校，所以二仔只識講英文同國語，佢明白我啲廣東話係咩意思，但就唔肯講，啲中文字似象形文字咁，所以我孤注一擲，打算幫佢哋報讀我讀嗰間學校，要有人同佢哋講先會識。（成為你師弟？ ）係第三代，因為我爸爸都係讀嗰間學校，不過係中學，佢哋讀小學。」又謂快6歲的大仔廣東話較好，因為他愛看周星馳電影，只是較「大鑊」是他學識講「你碌廢柴」，但就不清楚意思。

問到嘉穎有興趣再拍劇？ 他直言有捧無綫劇場，亦心郁郁再拍戲，無論是劇集或電影只要是好劇本及好玩的角色就有興趣。問到近期鍾意哪位演員？他說：「緊係祥哥（《巾幗梟雄之懸崖》的黎耀祥）啦，佢係保證嚟嘅。（依家拍劇係咪為興趣？）依家屋企上咗軌道，都想出返嚟拍戲嘅，其實我只係識演戲，其他嘢都係白癡，就好似湊仔一樣，都係從失敗中學習。 」問到可有想合作的女演員，他謙說：「我邊有得揀對手，我呢個級數，一向都冇得揀，只可以揀角色同劇本。 」問為何不揀有興趣拍戲的太太陳凱琳做對手，他說：「佢已經係我女主角啦，我成個人生都揀咗佢啦。」

而Cloud剛自首爾度假返港，此行一家四口同遊，主要是食喝玩樂及購物，她說：「都成年冇放假，趁父母身體健康，珍惜同佢哋旅行去旅行嘅機會，不過要照顧佢哋都唔可以完全放鬆。 」問到可有艷遇？ 她說：「冇喎，冇見到合眼緣嘅『韓仔』，亦都冇人撩喎，可能我太靚，所以啲人唔敢撩我，況且我都唔識韓文。（身體語言就可以溝通？）我唔得㗎，我要心靈溝通。 」

至於Jay亦是和家人到濟州旅行完返港，但女友已返加拿大工作，所以未有同行，他說：「之前開演唱會又要操練又要節食，所以請咗3日假，去食咗韓燒，初時以為夠時間放假，但原來係唔夠嘅。」又指公司本批了10日假期給他，只是覺得現時市道不好，如有工作就要爭取，因此最終決定只放3日假，問到何時結婚？ 他指未有計劃，因為他事業心仍然強，他說：「我年紀唔細，有機會就要衝，明年都未有結婚計劃，但我已一早認定佢，我心裏面只有佢一個。 」又指女友相當支持他在事業上衝刺，因為女友之前帶朋友到紅館捧他演唱會場後，有威水的感覺。