大灣區航空拓日本新路線　玩轉日本德島仙台

大灣區航空剛開通了香港直飛日本米子的定期航班，11及12月會再下一城，分別推出直航德島及仙台航班。（客戶提供）

【特約報道】大灣區航空（GBA）香港直飛日本米子的定期航班於上周日首航。位於關西地區的鳥取縣雖是日本面積最小的縣之一，但擁有著名的鳥取砂丘、大山、三德山等風景，並且是日本蟹捕獲量多的縣市，一直以來深受旅客歡迎。與此同時，該縣是《鬼太郎》及《名偵探柯南》兩大人氣動漫的作者故鄉，相關景點吸引不少粉絲朝聖。大灣區航空行政總裁吳秀蘭指，GBA雖然是香港最年輕的航空公司，但服務水準不輸其他大型航空公司，因應港人對日本的熱愛，於年尾繼續開拓更多航線，分別是11月16日直航德島及12月7日直航仙台，當然要趁機前往當地痛快玩番轉！

四國德島縣：必遊祖谷 感受自然美

說起日本四國，必然會提起擁有豐富自然資源及歷史性文化遺產的德島縣祖谷地區。作為日本三大秘境之一的祖谷，人跡罕至，但保留了原始自然風貌的溪谷、古樸的藤橋、壯麗的瀑布和令人放鬆的溫泉，讓人心曠神怡，絕對是一處可以感受日本原鄉風景和體驗綠色旅遊樂趣的好地方。

觀光巴士 省時方便

由2024年11月16日起，大灣區航空每星期會有3班定期航班由香港直飛德島，之後若想舒舒服服不用趕車，一日之內去齊大步危、蔓橋、祖谷溪等地，可參加定期觀光巴士的西祖谷線。小編早上10時45分於JR阿波池田站上車，車上的導遊會以日文介紹各個景點，行程會先帶大家到平家屋敷民俗資料館，了解江戶時代民宅的樣貌，內裏亦展示鎧甲、古書及生活用具等。

導遊其後帶大家到蔓橋旁邊的溫泉酒店享用鄉土料理，其中在清澈的溪流中捕捉的香魚加鹽燒烤後非常鮮甜。吃完午餐，走一轉蔓橋及琵琶瀑布後，觀光巴士便繼續開往深山，在祖谷溪最險峻的一處斷崖之上，欣賞「小便小僧」雕像。

據說以前當地的小童會站上懸崖朝下方溪谷尿尿試膽，因此在岩石上豎立小僧的銅像。由國見山跟河流所切割出來的「ひ字溪谷」，是一處不得不訪的美麗景點，尤其秋天時整個溪谷被楓葉和櫸樹染成一片紅。

祖谷地區有很多妖怪傳說，導遊帶大家到大步危「道の駅」內的妖怪屋敷，介紹日本民間傳說中的妖怪，例如天狗、獨眼怪、大腳怪及閻魔大王等，位於休息站2樓的寶石博物館，展出本地和世界各地珍貴的岩石和寶石標本，以及講解大步危獨特的地質構造。最後導遊帶大家到大步危峽遊船河，坐在遊覽船上靜靜欣賞峽谷壯麗風光。

定期觀光巴士套票，包括大步危峽觀光遊覽船搭乘費用、鄉土料理午餐費用、妖怪屋敷與石頭博物館入場費、平家屋敷入場費及蔓橋的過橋費，計起來價錢非常合理，且能節省許多交通時間，但最好出發前提早上網預約以及檢查行程。

定期觀光巴士 西祖谷線

地址：德島縣鳴門市鳴門町（鳴門公園內）

票價：11000日圓（成人）需提前上網預約

集合時間： 10:45

集合地點：JR阿波池田站

解散時間： 16:45

解散地點：JR阿波池田站

體驗所需時間：大約5至6小時

備註：2024年8月至11月 星期六、日及公眾假期運行；不能攜帶大型行李上車

日本三大奇橋之一 步步驚心

被譽為日本三奇橋之一的蔓橋是祖谷溪的招牌景點，其起源有多種說法，其中最廣為人知的是平安時代末期，平家因與源家爭權敗陣逃難到此地躲藏，但為方便進出，特別以樹藤編織出簡陋的吊橋，若發現敵人逼近，可以乾脆利落地斬斷橋身，化險為夷。

現時蔓橋橋身以鋼纜加固，每隔3年會重新更換藤蔓，但親身於橋上行走，見到橋板木條之間空隙闊近5吋，加上橋身搖晃不定，可以穿過隙縫望到橋下的河流及河床，可謂一步一驚心，不少人行到一半已要停低「回下氣」。蔓橋周邊風景宜人，值得慢慢停下來拍照欣賞。

在蔓橋出口處往前行大約3分鐘，有一個高低落差達50米的琵琶瀑布，相傳平安時代末期與源家爭權敗陣的平家落人在此處演奏琵琶，以緬懷昔日古都生活。大家可到瀑布附近的食堂，購買鹽燒鱒魚，體驗鄉土料理。

祖谷蔓橋

地址：德島縣三好市西祖谷山村善徳162-2

票價：成人 550日圓（約HK$29）、小學生 350日圓（約HK$18）

體驗所需時間：大約0.5至1小時

慢船穿越峽谷 近距離賞景

大步危和小步危是祖谷溪的兩條狹窄峽谷，其中經三大暴川「吉野川」河流侵蝕形成的大步危峽更是祖谷地區必訪的行程之一。要慢慢欣賞大步危峽，一定是搭乘有逾百年歷史的遊覽船，近距離觀賞兩側的溪谷景色，一覽大自然的鬼斧神工。

整段遊船行程大約30分鐘，遊客登上遊覽船後毋須穿上救生衣，但船上人員叮囑開船後不要移動，避免發生意外。導遊會在船尾位置一邊講解，一邊介紹眼前的奇岩怪石。

大步危峽谷四季都有美麗的風景，小編到訪時正值夏天，兩旁是一片清新的嫩綠樹葉，沿途更見到不少野鳥站在聳立的岩壁上，遊客坐在遊覽船上穿越峽谷，欣賞碧綠湖水及國家指定天然記念物「含礫片岩」之美，十分寫意。

大步危峽

地址：德島県三好市山城町西宇1520

票價：成人1,080日圓（約HK$56）、3歲至小學生 540日圓（約HK$28）

營業時間：9:00am~5:00pm

體驗所需時間：大約30分鐘

秋冬到仙台 滑雪夠盡興

由2024年12月7日起，大灣區航空每星期會有4班定期航班由香港直飛仙台，旅客終於不用到東京轉乘新幹線或內陸航班前往，節省不少時間。冬遊日本東北秘景，四處積起皚皚白雪，雪花飄飄的夢幻銀白世界絕對值得到訪，東北之旅以繁華的仙台作跳板，游走於宮城、秋田及青森縣，一睹世界唯一狐狸村、搭上冬季限定烤魷魚火車及浸沉在雪國絕景的乳頭溫泉鄉，今個冬天東北見！

前往仙台的話亦不少著名的人氣滑雪場可選擇，例如距離仙台市區40分鐘車程的SPRING VALLEY仙台泉滑雪場，共設有12條雪道，當中最長滑行距離為1,400米、最大斜度為36度，無論是滑雪初哥抑或高手都啱玩，而且營業時間為朝9晚10，保證讓你玩得盡興！

SPRING VALLEY仙台泉滑雪場

地址：宮城縣仙台市泉區福岡字岳山14-2

票價：8小時券5,600日圓（約HK$291）

營業時間：9:00am~10:00pm

撰文：文映璇