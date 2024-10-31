解決性飢渴　獨遊唔寂寞

唔少人都鍾意即興旅遊，但未必次次搵到朋友一齊出發，擔心旅途寂寞？視乎你想點玩啫！查實一個人旅行，可以趁機放縱吓自己，就好似一班四仔脫星，唔單止可以為身心充電，仲連性飢渴都解決埋！

共赴巫山

一個人出外玩有樣好，就係可以自由自在，隨心所欲，若然搭上心儀異性，分分鐘好似四仔《Love Me With Your Sex!》嘅劇情，玩個不亦樂乎！影片由Dane Jones出品，以愛情故事嚟包裝，搵嚟Heidi Van Horny、Adel Asanty、Anissa Jolie等巨乳脫星化身獨遊背包客，故事講述佢哋打算去勻美國名山，而喺路上遇到懷有同樣目標嘅型男，愈傾愈投契之下，蠢蠢欲動嘅色心終於忍唔住爆發！結果兩人喺深山之中，脫下身上所有束縛，實行共赴巫山！

旅舍激戰

去旅行瞓唔慣「生埗床」，身邊又冇個人陪自己傾吓偈，確係幾苦悶，由MOFOS推出嘅四仔《Alone, Horny & Wet #4》就以此作為引子，炮製出連場火辣辣嘅旅舍故事。影片搵嚟Luxury Girl、Indica Monroe、Julie Jess等多位脫星飾演獨遊旅人，喺一個寂寞嘅晚上，諗住靠自娛嚟滿足空虛嘅肉體，正當陷入忘我狀態，突然傳嚟拍門聲，原來呻吟聲太大，引起男鄰居「不滿」，一個濕晒，一個硬晒，無辦法唔喺床上拆掂佢，仲因此衍生一段段難捨難離嘅情慾關係。

猛男相伴

索女獨遊好難過？搵個猛男伴遊好似幾唔錯喎！唔信？有片為證，一於欣賞由Blacks on Blondes製作嘅《Interracial Pickups 19 #1》。影片由近期人氣急升嘅Kenzie Love、Coco Lovelock、Khloe Kapri等脫星主演，唔止有樣有身材，演技亦相當唔錯。故事講述佢哋單身出遊，為免肉體空虛，膽粗粗搵男伴遊，估唔到對方身材健碩，胯下神兵仲要係相當厲害！旅途上，呢班索女勁興奮，去到邊就曳曳到邊，獲得前所未有嘅滿足感！

碟評

以索女獨遊為主題嘅四仔作品，劇情大同小異，點先吸引到四仔迷？當然要睇脫星質素，好似今次介紹嘅3套作品，合格有餘，筆者特別鍾意《Love Me With Your Sex!》，野戰場面好有睇頭，喺行山季節欣賞，好難唔惹人遐思。