解決性飢渴　獨遊唔寂寞

唔少人都鍾意即興旅遊,但未必次次搵到朋友一齊出發,擔心旅途寂寞?視乎你想點玩啫!查實一個人旅行,可以趁機放縱吓自己,就好似一班四仔脫星,唔單止可以為身心充電,仲連性飢渴都解決埋!

共赴巫山

一個人出外玩有樣好,就係可以自由自在,隨心所欲,若然搭上心儀異性,分分鐘好似四仔《Love Me With Your Sex!》嘅劇情,玩個不亦樂乎!影片由Dane Jones出品,以愛情故事嚟包裝,搵嚟Heidi Van Horny、Adel Asanty、Anissa Jolie等巨乳脫星化身獨遊背包客,故事講述佢哋打算去勻美國名山,而喺路上遇到懷有同樣目標嘅型男,愈傾愈投契之下,蠢蠢欲動嘅色心終於忍唔住爆發!結果兩人喺深山之中,脫下身上所有束縛,實行共赴巫山!

旅舍激戰

去旅行瞓唔慣「生埗床」,身邊又冇個人陪自己傾吓偈,確係幾苦悶,由MOFOS推出嘅四仔《Alone, Horny & Wet #4》就以此作為引子,炮製出連場火辣辣嘅旅舍故事。影片搵嚟Luxury Girl、Indica Monroe、Julie Jess等多位脫星飾演獨遊旅人,喺一個寂寞嘅晚上,諗住靠自娛嚟滿足空虛嘅肉體,正當陷入忘我狀態,突然傳嚟拍門聲,原來呻吟聲太大,引起男鄰居「不滿」,一個濕晒,一個硬晒,無辦法唔喺床上拆掂佢,仲因此衍生一段段難捨難離嘅情慾關係。

猛男相伴

索女獨遊好難過?搵個猛男伴遊好似幾唔錯喎!唔信?有片為證,一於欣賞由Blacks on Blondes製作嘅《Interracial Pickups 19 #1》。影片由近期人氣急升嘅Kenzie Love、Coco Lovelock、Khloe Kapri等脫星主演,唔止有樣有身材,演技亦相當唔錯。故事講述佢哋單身出遊,為免肉體空虛,膽粗粗搵男伴遊,估唔到對方身材健碩,胯下神兵仲要係相當厲害!旅途上,呢班索女勁興奮,去到邊就曳曳到邊,獲得前所未有嘅滿足感!

碟評

以索女獨遊為主題嘅四仔作品,劇情大同小異,點先吸引到四仔迷?當然要睇脫星質素,好似今次介紹嘅3套作品,合格有餘,筆者特別鍾意《Love Me With Your Sex!》,野戰場面好有睇頭,喺行山季節欣賞,好難唔惹人遐思。