馬志威床戰林夏薇有怨言　接「死亡問候」

馬志威首拍無綫劇就有幸夥拍兩大視后林夏薇和楊茜堯，兼且艷福無邊和劇中無數女演員有激情戲，不過「攞盡福利」背後，飾演「渣男世一」的他卻要承受被問候「幾時死」及嘲諷「好樣衰」，可是他認為愈鬧得勁就愈代表自己成功。

39歲的馬志威（Edward）在無綫台慶劇《黑色月光》被委派飾演「富三代渣男」蔣基俊，性格囂張跋扈，壞事做盡，且到處留情。日前他接受專訪時，直認角色屬「Crazy中的變態」：「鍾意叉人頸，仲好擒得人，同多到數唔到嘅女演員有激情戲，數量簡直係我拍咁多年戲嘅總和，不過都係『蔣基俊』個角色，唔係馬志威本人。」

劇中他是最多情慾戲的男演員，但現實中卻絕不享受，皆因會拍到「好攰」，兼且極尷尬，他說：「一啲都唔Enjoy嘅，又要就鏡頭，拍呢啲戲唔可以亂嚟，要尊重女仔，所以事前要溝通好，同對手講明會掂到邊度同點咀法，好在冇人投訴過我鹹豬手或鹹豬嘴，多謝啲女演員咁信任我。」

由於劇集在內地率先播，因角色太乞人憎，曾有網民在網上留言問他「幾時死呀你，喺第幾集死呀？」，他聞言哈哈笑說：「我真係就快死，因為好多宣傅，真係攰到死，雖然我唔可以劇透，但個角色都差唔多去到最尾嘅。」又有網民讚他角色很突出，在前10集戲份比男主角王浩信更多？他急忙澄清拍劇是演員之間的互相配合，不能比較戲份多少，感恩和王浩信成為朋友：「今次拍劇賺到友誼，因為成班人圍埋成兩個幾月，日日見成14小時以上，成日一齊玩一齊傾偈，浩信個人仲係好過癮嘅。」

Edward除在內地《三十而已》飾演「出軌男」外，以往的形象及角色都屬「正氣男」，他多謝《黑》劇監製感覺他似「蔣基俊」，而他亦憑感覺去演活角色，已做好隨時當街被臭罵的準備，他說：「我唔怕畀人鬧，反而有少少覺得愈鬧愈開心，證明我成功塑造咗個乞人憎角色出嚟，對演員嚟講，付出咗努力而得到認同係開心。（係咪恨攞獎？）有就開心嘅，但我出發點係演好每個角色。」揚言不介意繼續做反派的他，抗壓能力高強，對網民抨擊他樣衰亦不介意，他直認：「咁我係唔靚仔喎，會尊重每個人嘅審美眼光。」

至於和楊茜堯、林夏薇合作，他大讚兩位視后好戲又「零阿姐架子」，他說：「佢哋同戲入面反差好大，阿薇真人好得意、好可愛，阿怡（楊茜堯）就好Man，我哋叫佢『怡哥』，係好爽直嘅女人。」