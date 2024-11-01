節目巡禮︱無綫劇集減產　陳豪：有一定經濟壓力

視帝陳豪今日（1日）出席無綫節目巡禮，現場不少客戶爭相跟他合照，他受訪時表示多謝客戶支持自己，問他是否跟客戶拍了過千張照片？他說：「年年都係咁，拉近我哋同客戶距離，最緊要開心，大家都開心。（你最近經常喺內地被野生捕獲？）係因為成日都返內地工作，工作機會多咗。（轉移重心去內地搵錢？）我本身喺香港住，總之兩邊做。（工作好多？）托賴，大家都好支持我，事業順順利利。」問到是否因為工作多，而多買幾個60萬包包送太太？他笑言：「你哋個價都係錯。（一年氹幾多次太太？）氹有好多方法，可能我讚佢靚同錫吓佢已經係氹。（咁一年買幾多包包？）你哋想問我呢個問題，我係唔會話畀你哋聽。」講到他挑戰張智霖變「寵妻狂魔」狂買包包送太太，他聞言笑而不答。

另外，提到無綫本地製作劇減產，陳豪不諱言大家面對一定的經濟壓力：「大家變做穩守，喺有限嘅資源下盡量分配喺好少少嘅劇本，唔會好似以前咁一次開咁多劇，我唔擔心冇得拍劇，因為公司嘅牌照係講明一年要有幾多小時嘅劇集提供，有劇拍，防守性咁做。」

黎耀祥坦言今年有信心憑《巾幗梟雄之懸崖》打入視帝五強，同無綫一年一部劇，近期亦孖住麥長青於內地拍綜藝節目《江湖見》，走訪武俠小說美食，例如華山論劍去華山睇吓有咩好嘢，洪七公鍾意食嘅乞兒雞嘅來源。已經走訪了9個省份。講到無綫劇集減產，他表示與內地合作有好有唔好，外援增加新鮮感，組合會豐富過以前，合拍劇需要更多卡士，希望拉上補下，人人有工開。

講到合拍劇，他說：「製作係少咗，不過我不嬲都唔揀劇本，公司會安排最適合嘅畀我，包括人選及劇本，信任公司。拍劇有好處唔好處，合拍多咗劇情嘅豐富度，選角方便仲有外援，會有好多唔同嘅組合，唔係局限淨係TVB嘅演員。」