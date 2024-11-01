伍允龍亮相東京電影節　期待日本觀眾反應

藝人衛詩雅、談善言、洪金寶、許冠文以及伍允龍等昨晚（31日）於日本東京電影節亮相「香港之夜」活動，今年電影《破．地獄》入選東京電影節「世界焦點」單元，首次參與該電影節的許冠文興奮地表示：「感謝陳茂賢創作了這個獨一無二的劇本，尤其衛詩雅、朱栢康和全體台前幕後工作人員的共同努力，讓這部香港電影可以來到日本，分享給全世界的觀眾欣賞。」衛詩雅亦為團隊自豪：「能夠在一個這麼重要的影展中被認可，是對我們努力的最大回報。」

洪金寶對於今次獲邀出席東京國際電影節出席分享活動感到開心，並表示：「多謝大家支持香港電影，有大家的支持，我們才有動力繼續創作香港電影。」入選「單元展映」的電影《九龍城寨之圍城》演員伍允龍表示非常榮幸能有機會參與一部這麼受歡迎的功夫電影：「說到城寨，它是一個很令人有幻想和畫面的地方，而且是一個屬於香港的地方，相信可以令觀眾產生好奇。我也很期待看看日本觀眾的反應，這部電影加上功夫和九龍城寨，必定可吸引到他們。謝謝主辦單位的邀請，很期待跟大家見面！」

此外，洪金寶與日本藝人倉田保昭及日本武指谷垣健治齊齊亮相電影座談會，洪金寶表示:「香港電影的武術精神全世界第一，因為每個武術家，每個動作指導都很用心去創作，拼命地去付出，才有香港動作電影。年青人不要放棄，最緊要努力，傳承香港電影精神：甚麽都要做得到！」倉田保昭分享到香港發展的經過並表示：「無香港，無今日嘅我。」谷垣健治亦指出：「只要努力是不會白費，後生最緊要努力，要衝前。」

另一座談會則邀請兩部獲香港電影發展基金「亞洲文化交流電影製作資助計劃」的得獎電影《酒色男女》及《38.83》，的製作團隊參與，《酒色男女》監製關錦鵬分享時指出：「與以往新浪潮時期不同，年青人現在很難找資金。可幸的是創意香港（現稱文創處）提供很多資金給年輕人拍攝電影，但緊記拍電影應從劇本出發，不應該為合作而合作。」