【是日通勝】

農曆十月初二

甲辰年 甲戌月 庚午日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：晚上11時至1時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：動土、嫁娶、安葬

忌：搭廁、結網、伐木

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：16、34、23

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：事業愛情兩得意，好好把握今天的好運氣！

金牛座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費青春。

雙子座：投資策略可以進取一點，容易有意外收穫。

巨蟹座：愛情運的升勢一支獨秀，單身者好好把握！

獅子座：一子錯，滿盤皆落索，做事必須步步為營。

處女座：心情靚，有口福，但品嘗美食要懂得節制。

天秤座：事業遇到阻力，搞好人際關係是當務之急。

天蠍座：與愛侶郊遊有助增進了解，還可強身健體。

人馬座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

山羊座：事業與財運皆有明顯進步，橙色有助增運。

水瓶座：財運呈上升之勢，趁機做理財計劃有着數。

雙魚座：別採用旁門左道的方法，做事要腳踏實地。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）鼠 是非多

鼠：是日沖煞，要避免跟另一半針鋒相對。

牛：桃花旺，單身者易遇上合眼緣的異性。

虎：工作運平平，找不到發揮才能的機會。

兔：財運欠佳，必須節約開支，勒緊褲帶。

龍：不宜做情感上的抉擇，以免後悔莫及。

蛇：積極性大大提升，對事業發展有幫助。

馬：有望在職場上遇到伯樂，得着不會少。

羊：得財不易，先使未來錢的後果很嚴重。

猴：事業運差，頻頻出現始料未及的阻滯。

雞：欲速則不達，處理公事必須按部就班。

狗：有望拉近跟意中人的距離，甜在心頭。

豬：勿再使出拖字訣，應做的事要盡快做！

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

最怕鬼的Top 3星座

萬聖節剛過，今日就講下最怕鬼怪靈異東西的頭3大星座吧！

1.巨蟹座

巨蟹座容易受情緒波動影響，對家庭和安全感有很強的依賴，意味着任何可能破壞這些的因素，像鬼故事或靈異現象，都特別容易引起他們的恐懼。豐富的想像力也會讓巨蟹座在腦中放大這些恐怖情景，增加害怕的程度，加上他們往往對自己親近的人和環境有強烈的保護欲，這會增加他們對未知和無法控制的事物的恐懼，因為他們無法確保親人和自己不受傷害。

2.雙魚座

豐富想像力和高度敏感使雙魚座特別容易感受到靈異現象帶來的恐懼，又容易被自己的想法困擾，把不確定的事物想像得更加恐怖。此外，雙魚座對神秘和未知有強烈的好奇心，容易陷入恐懼中，因為他們會深入思考和揣測那些無法解釋的事情。雙魚座也會受情感的波動影響，更易受外界的恐怖故事所感染，繼而擔心並放大這些情景。另外，他們對自己內心的敏感度高，常常會因過度分析而加深恐懼感。

3.雙子座

雙子座的靈活和變化多端，容易被新奇和未知的事物吸引，但這也可能讓他們對靈異現象感到害怕。雙子座擁有活躍的思維和豐富的想像力，可以迅速聯想到各種可能的恐怖情景，繼而感到不安。此外，雙子座的情緒不穩定，容易受外界影響，導致對鬼怪的恐懼更為強烈。