星級煮意︱麥詩敏自覺似《新聞女王》李施嬅　挑戰食螺絲版「中東呼吸綜合症」

各位觀眾大家好，歡迎收看這星期的《星級煮意》Chill級版。今次就有前無綫新聞主播麥詩敏到來，為大家介紹她的拿手小菜「秘製冰糖豬排」。材料很簡單，有醬油、食油、鹽、冰糖和豬扒，麥詩敏指別以為冰糖只會用作煮糖水，在煎豬排時加入味道也不錯，大家平時下廚時不妨可以在家中嘗試。

曾經是無綫新聞台的首席主播麥詩敏，去年離巢回歸自由身。想多向發展的她早前就推出了個人的首本書籍作品《新聞主播工作實錄》。當中就講述了不少她多年來，作為新聞主播的親身經歷。在拍攝期間她就表示，書本中一個單元就剖白了發生於2015年的「中東事件」。麥詩敏指當年她只是一個20多歲出頭的小妹妹，少不更事的她對於自己的失誤不知所措，面對大眾的輿論壓力心裏又非常害怕，更曾經有過辭職的念頭。幸好身邊的同事及朋友也沒有責備她，所以她很快就走出了這個陰霾，重拾作為一位新聞主播應有的自信。

除此之外，她又提及到早前無綫熱播劇集《新聞女王》。她就表示在「中東事件」過後，她能夠在短時間內重拾自信，可能是因為自己的性格就比較像劇中由李施嬅所飾演的張家妍。工作時十分專注，對自己的表現有一定的要求，同時又不問世事，不喜歡將時間用作處理多餘的人際關係。

最後她更挑戰了當年她不斷讀錯的食螺絲版「中東呼吸綜合症」，想知道她挑戰如果就快點觀看影片吧！