學期試接踵來　學生壓力倍增　大學科研配方　有助改善情緒

【特約報道】每年踏入十一、十二月，又是各大中、小學學期試與測驗期，很多學生每日下課後還要補課、補習，既食無定時兼缺乏休息，務求更快進入全方位備戰狀態，難怪他們長期被壓力所困。根據資料顯示，近年來中、小學生患情緒問題的個案倍增，有些學生更會自我質疑和終日被負面情緒困擾。作為家長看見仔女面對此處境，除了精神上支持外，又可以怎樣幫助他們呢？

壓力過大 身體發出警號

有些學生遇上太大壓力便會失去動力，由心理引起生理的不同徵狀，如容易感到疲累、緊張、集中力下降從而影響他們的學習進度及成績；更會有入睡困難及飲食失調的情況，嚴重的話甚至會出現自殘和自殺等行為。很多專家指出我們的情緒和身體息息相關，處於壓力之下常見腸胃失調的情況，例如食慾不振、腹部脹痛、排便不暢、肚痾等；此外，亦會有肌肉綳緊和頭痛，有些學生亦會出現喘不過氣、心神不安、手震的徵狀，這些都是情緒問題引起的身體發出不同的警告信號。

腸道是身體 第二個大腦

腸道之所以被稱為人體的第二個大腦，是由於它與大腦自成一個系統，掌管人的心情、行為及精神健康。人的腸道充滿著數百萬連繫大腦及傳遞訊息的細胞，可想而知若腸道出現異常和腸道微生態失衡，對情緒會帶來一定影響。腸道與大腦可以通過不同途徑，如傳遞訊息、免疫反應、腸道菌群的代謝物等，與大腦進行雙向的溝通。所以，若腸道健康不理想，出現腸道微生態失衡及壞菌多過好菌的情況，將影響到我們的精神健康。相反，若精神健康不理想，例如學習壓力過大，也可導致各種腸胃不適徵狀，而近年的研究亦顯示這些徵狀與腸道壞菌增多、益菌減少息息相關。

補充腸道益菌 有助改善情緒

腸道微生態由有過百萬億的微生物組成，這些微生物是腸道和大腦溝通的橋樑，整個系統被稱為「菌-腸-腦-軸」（Microbiota-Gut-Brain Axis)。愈來愈多本地及國際的研究皆指出，腸道微生態和情緒有密切的關係。近年有數據顯示受負面情緒影響的人士的糞便樣本中，可發現腸道微生態嚴重失衡的情況。衆所周知，腸道益菌對身體有利無害，其代謝物與身體不同器官的健康有正面關係。要保持腸道益菌數量，首先要培養良好的飲食習慣，多食蔬菜水果，避免進食食物添加劑，如防腐劑、乳化劑等，同時減少高油高糖和經加工的食品飲品；此外，不應在沒有醫生指導下故亂服用抗生素，以免腸道微生態受到負面影響。

家長當聆聽者 紓緩子女壓力

若想以最佳情緒狀態面對考試，家長和學生本身都不要給自己太大壓力，明白到盡力而為已足夠。建議家長當一個稱職的聆聽者，少責備和囉嗦，接納子女的見解並表明會陪伴他們面對難題，感到疲累和不安時可給他們一個擁抱或一起外出散步曬太陽，皆有助增加身體的快樂抗壓元素，安撫他們的情緒。 此外，就是注意保持良好的生活習慣，注意作息時間，通宵溫習睡眠不足可令集中力和記憶力下降，反而影響學習能力；此外，很多學生溫習時都會吃零食（如薯片、糖果及汽水等）。這些加工食物除了無法有效減壓，還會造成身體的長遠負擔，因食物添加劑往往會影響腸道微生態以至整體生理及心理健康。

大學科研配方 減低腸道不適

想改善緊張所引致腸道不適，除了學習適合自己的減壓方法，如做運動、靜觀之外，亦可服食一種既可增加免疫力，又可紓緩壓力的微生態恬悅配方。由香港著名大學醫學院研發，配方的綜合益生菌能調節腸道與大腦的溝通系統，增加好菌及抑制壞菌，平衡腸微道微生態，減少因壓力及緊張情緒對腸胃造成刺激。研究指出，超過90%的快樂抗壓元素存在於腸道，腸道菌群的良性平衡可影響快樂抗壓元素的產生；它對調節情緒、專注力及行為控制起關鍵作用，能影響學童的情緒行為。根據研究數據顯示，持續服用配方，可以緩解20%憂慮不安*情緒，並有50%腸胃不適的人士*，服用配方後徵狀完全消失，而且沒有出現不良反應。

微生態恬悅配方選用意大利專利鎖菌技術製成粉劑，令益菌更易在腸道中定殖。家長可讓子女們每日服用一包，直接倒入口中或加於清水飲用，味道容易入口，讓他們在應試前優化腸道微生態，放鬆心情去迎接測驗及考試，獲取美滿成績。

查詢：2903 0700

*根據香港著名大學醫學院, 評估30名兒童, 持續服用三個月之臨床研究數據 (11.07.2024)