Jeffrey現身戲院大騷麒麟臂　Dee揚言要做謝票王

電影《焚城》昨日首日上映，一眾演員包括謝君豪、魏浚笙(Jeffrey)、何啟華（Dee)、林家熙和王丹妮，穿上消防員褲和背心現身戲院謝票造勢，觀眾看到他們走入院內時，尖叫歡呼，王菀之和許恩怡亦有現身支持，場面熱鬧。

Jeffrey介紹角色叫「細柱」時，Dee就整蠱他說：「佢一啲都唔似細柱，好大隻。」近日他為下一部電影操練大隻到手瓜起𦟌，不過仍未達到心中理想水準，希望練到更大隻及有結實腹肌，笑指下次謝票不想騷手臂，想試穿「黃金戰衣」。Dee則表示若然觀眾反應熱烈，下次謝票有機會愈來愈大膽，又言「我會不停謝票，同經理人傾過，如果我努力謝票，20年後唔知可唔可以申請世界健力士紀錄大全做謝票王，我會謝到不能再謝為止，以生命換取紀錄，哈哈！」

他們又落力地宣傳為電影特意製作的消防慈善月曆，笑稱未知可會有下一部大製作，覺得好應紀念下，Dee表示會買給父母，但不會送ERROR隊友，希望隊友自己買，Jeffrey笑説要買好多個，然後放滿家中每個角落。而電影截止昨晚10點，票房數字達到370萬，另外跟《破•地獄》聯乘的120蚊套票，於3小時內售罄，Dee表示勁開心，希望可以刺激觀眾入戲院的意欲。提到好友游學修憑電影《看我今天怎麼說》有份角逐金馬影帝，Dee坦言不會刻意想追趕成績，認為是際遇，「機會嚟就嚟，可能自己年紀大咗，慢活咗，（羨慕對方？）戥佢開心。」