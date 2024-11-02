管理腸道健康　有助改善濕敏肌膚　大學科研配方　促進補充敏肌益菌

【特約報道】踏入秋冬，天氣變得乾燥，每當轉季的時侯，特別容易誘發皮膚過敏問題，令成人及小孩同樣感到困擾。香港最常見的皮膚問題包括皮膚乾燥及過敏，而青春痘在青少年亦十分普遍。近年有許多研究指出，常見的皮膚問題與腸道微生態的好菌和壞菌有密切關係。如果能及早透過補充合適的益生菌，提升免疫力及平衡腸道微生態，有助於改善敏肌紅損痕的狀況。

腸道皮膚軸 揭示致敏機制

腸道與皮膚有很多共通性，兩者都是身體對外的重要器管，擔當身體第一道防線，負責對抗外來的有害物質和病原。腸道與皮膚都具有免疫作用，能夠識別並作用於有害刺激物，從而導致局部及全身性的免疫反應，最常見的局部表徵包括紅、腫、熱、痛等，而促炎性細胞因子亦可作用於全身，導致纏綿不癒的慢性反應，皮膚則會出現紅、損、痕的狀況。另外，腸道與皮膚亦透過「腸-皮膚軸」相互溝通。不少數據顯示有皮膚問題的人往往也有腸胃問題。臨床研究及動物實驗亦發現，透過補充益生菌調整腸道微生態，或可改善濕敏膚質，可見兩者的關係。

皮膚和腸道聽上來風馬牛不相及，而在醫學角度上卻有着密不可分的關係。近年受醫學界廣泛討論的「腸-皮膚軸」描述腸道與皮膚的具體關係。簡單而言，當腸道微生態失衡，即益菌減少、壞菌增多，壞菌及其代謝物有機會令腸道通透性增加，引致「腸漏」的狀況。有害的壞菌及其代謝物可透過縫隙漏進體內，誘發身體局部及全身性的免疫反應。與壞菌相關的毒素及物質將隨着血液循環流往全身，包括皮膚。在皮膚表面也有皮膚的微生態，當腸道及皮膚微生態均失衡，將會惡化皮膚表面的紅、損、痕的狀況。

不良飲食習慣 容易引發青春痘

青春期的少男少女正值最介意外表的歲月，但偏偏是最容易長出青春痘的時期。他們誤以為不斷潔面，不停嘗試不同的護膚品和外用藥膏可以改善情況，但遺憾很多時反而令情況愈來愈差。古語有云：「諸形於內，必形於外。」意思是指身體內在的問題，會在身體外在表現出來。現代腸道微生態的研究亦指出青春痘與其他皮膚問題一樣，其根本程度是與身體內在的腸道微生態平衡有關，因此必須內外同治，以改善皮膚的狀況。

青少年常吃高油高糖的食物，例如炸雞、即食麵、珍珠奶茶等，都會令腸道微生態失衡，好菌減少、惡菌增多，從而透過「腸-皮膚軸」誘發皮膚的各種狀況。此外，這些食物也有機會增加皮膚油脂分泌，加上皮膚表面上的微生態失衡，使皮膚更易出現嚴重的青春痘情況。

大學科研配方 補充敏肌益菌

不管任何膚質，保持腸道健康加上日常基本護理是保持皮膚健康狀態的有效方式，內外兼施。在護理方面，應選擇低致敏的個人清潔及謢理產品，並且避免過度清潔皮膚，以保護皮膚的物理屏障及避免進一步導致皮膚的微生態失衡。在保持腸道健康方面，首先要培養良好的飲食習慣，多食蔬菜水果，避免進食過量食物添加劑，如防腐劑、乳化劑等，同時減少高油高糖和經加工的食品和飲品；此外，不應在沒有醫生指導下胡亂服用抗生素，以免腸道微生態受到負面影響。

此外可服食一種可增加免疫力及腸道益菌的微生態敏肌配方。由香港著名大學醫學院研發，配方的綜合益生菌能調節腸道與皮膚的溝通系統，增加敏肌益菌及抑制壞菌，平衡腸微道微生態。根據研究數據顯示，持續服用，可以減少23%身體敏肌範圍及嚴重程度*，並提升生活質素。

敏肌配方選用意大利專利鎖菌技術製成粉劑，令益菌更易在腸道中定殖。只需每日服用一包，直接倒入口中或加於清水飲用，味道容易入口，請緊記健康膚質需要內外兼顧，補充腸道益菌之餘也要維持良好作息及適當護理才能得到最佳效果。

查詢：2903 0700

由即日起至11月14日，於萬寧購買1盒G-NiiB 敏肌配方，即享9折優惠。

（*根據EASI評分, 測試22名試用者持續服用產品4個月比較前後的平均評分）