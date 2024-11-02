泳兒爆男友冇耐性：佢持久力不足！

歌手泳兒、組合C AllStar的陳健安（安仔）、雲浩影（Cloud）、何洛瑤（Sica）、女團VIVA的Val C和女團Lolly Talk的Tania和Yanny等，今日（2日）現身旺角玩比賽「黑白遊戲」，Cloud和Sica對戰期間，Sica由坐低打到企起身，疑太落力打到Cloud雙手留下紅痕，認真慘慘豬；而泳兒就不敵安仔，最後終由Val C擊敗安仔，替師姐報仇。

Val C表示細個成日同家姐玩黑白遊戲，比賽初時很冷靜，但面對對手是安仔立即好緊張，今日已經比練習時較差，笑言可能安仔讓她。泳兒表示第一次參加遊戲比賽，自嘲專注力不足，要自我檢討，又指屋企沒有人識玩，只能夠對着牆練習，問她有沒有跟男友練習？她說：「佢玩兩下就輸，持久力不足。」後解釋是男友冇耐性，又覺得自己唱歌關係數拍子較佳。提到將要為新歌拍MV，會親自做導演，今次是她第二次執導MV，我一次同陳家樂一齊做導演，而今次新歌又是情歌，不想自任女主角，因為覺得尷尬。問可會邀請同公司藝人做女主角？她表示：「今次首歌女主角年紀需要大少少，要成熟型，未必適合Val C做，但我想請佢幫我排舞。」Val C醒目地多謝師姐，同時希望想請師姐教唱歌，泳兒笑言：「一家人互相利用，大家都唔收大家錢。」Val C 又透露與隊友搬入張敬軒借出的大宅一周，已很習慣。

Tania玩「黑白遊戲」感覺好玩，是香港人童年回憶，之前跟媽媽在屋企練習，但上到台比賽即腎上腺飆升，玩到出汗。Yanny和Tania透露年底將與粉絲舉行見面會，跟粉絲互動，但賣關子今次見面會將會很特別，令大家意想不到的：「今次同一個床上用品品牌合作。 （同粉絲玩床上遊戲？ ）唔係，佢哋專出啲古靈精怪玩意。（會同粉絲有親密接觸？）未知。」