黑色月光︱楊茜堯成功復仇　1個表情獲網民撐拎視后

無綫台慶劇《黑色月光》中港兩地推出以來，外界反應相當不錯，更於內地影視平台錄得有效播放量逾6億，暫列港劇之冠，台前幕後自然飲得杯落。香港已播放5集，劇情漸進高潮，昨晚交代「復仇女神」楊茜堯為將仇人之一的林景程繩之以法，向其「兒子」何廣沛匿名舉報，搞到何廣沛力勸林景程自首。林景程最終計劃潛逃，混亂間被車撞死，楊茜堯於遠處全程直擊，逐漸流露出爽爆的眼神及奸笑，及後回到家中整理「復仇名單」時，再次露出放肆笑意，獲網民力讚留言：「淨係呢個樣都夠拎視后。」

至於林景程突破自己首演大奸角，更要「增齡」變身何廣沛父親，但原來他僅比對方年長4歲，他笑言：「最初聽角色我以為係演何廣沛回憶中細個嗰時嘅爸爸，聽聽吓先發現原來係演依家。記得10年前我哋喺《M club》演過同學，10年後佢仲Keep得好好，而我就保養得好差。」談到化老妝，林景程表示每次約需個多小時：「每次開工前都要畫白啲頭髮，係用銀筆逐條咁畫。」

談到角色喜歡「側頭奸笑」，林景程說：「我想設計一個小動作去貫穿番兩個年代嘅自己，睇劇本時本身諗住就咁笑就算，但係好似唔夠突出，最後諗起自己屋企養嗰隻倉鼠，因為個倉鼠籠放嘅位置比較矮，我成日要側頭望佢，我就覺得側頭望好似主人望緊寵物咁，又好似有啲似望住獵物嘅感覺。」林景程今次演出，被網民形容「瞬間變臉」，紛紛留言「你的眼神和笑讓我毛骨悚然」、「做壞人很有潛質」。