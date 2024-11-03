何猷君帶老婆遊主題樂園　奚夢瑤上衣240蚊網購有交易

賭王四房兒子何猷君（Mario）近年積極發展自己生意，成亞洲最年輕納斯達克上市公司創辦人。何猷君事業繁忙，但同時也用心經營家庭，昨日（2日）他與太太奚夢瑤就帶妹妹何超欣及孩子一起到香港主題樂園遊玩，兩公婆的衣着都十分低調樸實，更有網民發現奚夢瑤的上衣是平價網購貨，非常貼地！

昨日有不少網民分享了多張偶遇何猷君一家的照片，並留言：「奚夢瑤何猷君帶妹妹何超欣、孩子一起去香港迪士尼玩被偶遇，奚夢瑤穿着堆堆襪這大長腿絕了，在人群中真的鶴立雞群！」照片中可以看到何猷君與奚夢瑤甜蜜地並肩而行，兩公婆氣場十足，即使穿着格外樸實，但仍難以掩蓋出眾的豪門氣派，尤其是奚夢瑤的超模身材在人群中格外耀眼。

另外亦有眼利網民發現了何猷君與奚夢瑤身上服裝的價格十分貼地，何猷君所穿着的球王C羅同款黃色球衣，價格為872港元，而奚夢瑤穿着的白色短袖上衣則是網購，價格為240港元，而下身的漸變色牛仔短褲就來自名牌，價格為5,820港元。貼文發布後，不少網民都驚訝表示：「他們這個身價，衣服這個價位，應該算是非常接地氣了」、「豪門居然也會穿三位數的衣服。」大讚何猷君與奚夢瑤私下十分親民又隨性自然。

其實何猷君一家向來都低調樸實，奚夢瑤更是十分節儉，早前有網民於澳門偶遇何猷君夫婦，並將合照分享在社交網，其後就有眼利網民發現奚夢瑤所穿來自BALENCIAGA品牌的黑色衞衣已經穿了多年，紛紛留言：「這件衣服小明好像穿了好幾次」、「好多私服都是出鏡率極高的」、「好接地氣」、「勤儉持家挺好。」