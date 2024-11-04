Loft Style遊艇　空間感極致放大！

發展於20世紀美國紐約SOHO的Loft Style，可視為一種空間建築概念，通過「大面積+高樓底+零間隔」，將室內的空間感放大，讓人們可隨心所欲地進行布局……原來，除了居室設計外，Loft Style也適用於遊艇，像9月底於摩納哥遊艇展曝光的「B.Loft 65M」便完美地演繹出這種風格的獨特魅力。

B.Loft 65M 媲美豪華公寓

時下室內設計很着重空間感的營造，若不夠寬敞、開揚，根本談不上奢華、舒適，因此Loft Style的大行其道絕對是有迹可尋。今次介紹的概念遊艇「B.Loft 65M」，為意大利遊艇品牌Benetti Yachts旗下B.Loft系列的第一炮，由Cassetta Yacht Designers負責設計，理念是要把超級遊艇變成舒適的家，因此內部設計以寬敞明亮為核心，頗有Loft Style的影子。

先由「B.Loft 65M」的外觀說起，長65米的鋼製船體呈鉑灰色，搭配深灰色玻璃，襯托出獨特的時尚感。船身線條流暢，配合近乎垂直的鋒利船頭，則有利遊艇破浪前行，預計能以10節巡航速度，完成長達5,000海里的遠程探索。

內部設計是「B.Loft 65M」的最大亮點，特別要留意位於上層甲板的起居間，因其天花板達到4米高，配合同樣高度的落地玻璃窗，令整個空間的寬敞度與開揚度傲視同等尺寸遊艇，加上內飾運用了天然柚木，再以灰色、米色等柔和色調襯托，看起來優雅而不失貴氣，令人如置身富現代感的豪華公寓。

位於船尾的「Cabana Club」，空間感亦不遑多讓，三面設有玻璃門，景觀開揚，亦有利採光，其樓底也相當高，上方主甲板的玻璃底泳池更成為天花板的一部分，可帶來有趣的光影效果。

規格表

長度：65米

寬度：10.6米

總噸位：1,200GT

載客量：12人

巡航速度：10節

航程：5,000海里