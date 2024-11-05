李幸倪「3冠」在手《叱咤》等封后　馮允謙講明要摘金

男團MIRROR在《叱咤頒獎禮》記者會依舊是風頭躉，獲近千「鏡粉」到場支持，不過有機會捧獎的姜濤、Anson Lo及Ian 卻明言「冇諗過攞獎」。李幸倪個人有3首冠軍歌，成績一枝獨秀，而拍大合照時企正中間位的馮允謙明顯信心十足，恨金獎恨到出口！

明年1月1日舉行的《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，昨日共164位歌手及組合齊集昂坪市集出席記者會，包括男團MIRROR、馮允謙、林家謙、李幸倪（Gin Lee）、泳兒、許廷鏗、COLLAR、ERROR、Dear Jane、陳凱詠、AGA、江若琳、姜麗文及Lolly Talk等。現場逼滿近千「鏡粉」，當中以「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）人數最多兼遍布各處，Anson Lo的粉絲「神徒」則霸到對正活動舞台的位置，Gin Lee的歌迷亦成功突圍，佔據一個角落。

至昨日為止，歌曲流行榜的叱咤「903專業推介」中，MIRROR成員姜濤、Anson Lo、Ian各有兩首冠軍歌，在一眾男歌手中名列前茅，不過他們卻沒信心攞獎，姜濤表示對挑戰「叱咤男歌手金獎」及蟬聯「我最喜愛的男歌手」抱平常心：「心態係做好作品。」問到可有奇招拉票？他說：「今晚諗到拉票方法再話畀大家知。」Anson Lo亦指今年沒有奇招：「唔係代表我攞硬獎，只係想尊重觀眾意願，大家想投邊個就投邊個，唔係抱佛系心態，我都唔會投任何人票。」Ian同樣表示不打算拉票，每年只會聚焦音樂：「獎項係Bonus，得到大家賞識投下神聖一票已經好開心，首先做好自己。」

Edan向林明禎「逼供」

至於Edan被問到緋聞女友林明禎拍唱歌片時，疑傳來他的聲音，有網民猜測他專程接女方放工，Edan否認在場：「把聲唔係我，據我所知係工作人員。我有留意報道，有親自問明禎了解，佢冇嚇驚。（有人揣測把聲係你？）係大家捕風捉影。（有冇接明禎放工？）冇接過佢放工，多謝大家關心。」

Gin Lee擁有3首冠軍歌，暫時是男、女歌手中成績最好的一位，對於有機會首奪「叱咤女歌手金獎」，她說：「大家講呢啲，我鍾意！哈哈，多謝大家。（係咪覺得自己機會好大？）信心一定要有，今年盡力做咗好多唔同嘅工作，做好自己就可以。」更透露打算再推出兩首歌，即今年共有6首作品面世，直言想衝到最後一刻。問到是否已準備好頒獎禮戰衣？她表示會以勁靚、勁型為大前提，又笑說：「我除咗身材，其他都好有才華。」

至於曾奪男歌手銀獎及銅獎的馮允謙，現時有1.5首冠軍歌，他直言對獎項信心滿滿：「我都想要男歌手金獎，未攞過。公司呢幾年投資咗好多喺我身上，所以我好想報答佢哋，我都有信心嘅！」

陳凱詠率先認輸

歌手陳凱詠今年樂壇成績驕人，現時在「叱咤903專業推介」有兩首冠軍歌，僅次Gin Lee，她在記者會上表示：「我冇理成績喎，可能眼見我咁辛苦，身邊人就讚我做得好嚟鼓勵我。（覺得有機會攞女歌手金獎？）當然唔會啦！（暫時只得你威脅到Gin Lee ？）唔係嘛？要計總播放率㗎，我絕對唔會超越佢。」

而今年明顯放慢腳步的林家謙暫時只得1首冠軍歌，他說：「其實今年推出咗近10首作品，都好滿意成績。（咁勤力係咪想證明你唔係廢青？）我唔知道，每個人嘅看法不同。」

Lolly Talk青春無敵 陳蕾大露背突圍

一眾女歌手為求突圍而出，搏到盡以性感裝束上陣，當中去年取得女歌手獎的陳蕾以大露背長裙搶鏡，上台時更要人攙扶。泳兒、雲浩影、女團Lolly Talk與姜麗文則選擇以露腰裝迎戰，當中Lolly Talk人多勢眾，加上穿短裙仔，略勝一籌。

反觀男歌手大部分穿冬裝，當中「聲夢」歌手張馳豪雖然露出一雙麒麟臂，但就穿羽絨背心襯毛毛褲，問到頒獎禮當日的戰衣是否同樣有厚度？他表示還未準備，但就預告在外地讀書的姚焯菲會回港，與他及林智樂三人行參加頒獎禮。提到之前與炎明熹一起慶祝萬聖節，他表示一直有聯絡，但沒有談及工作，這方面要視乎公司安排。