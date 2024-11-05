港鐵九龍灣車廠及第一代車廠控制室　以45周年視角探索元祖級維修車廠　一睹鐵路維修日常

【營業資訊】港鐵公司今日發布《穿越鐵路秘景》系列第一集，帶大家探訪位於九龍灣的元祖級維修車廠，並深入通車時的第一代車廠控制室，讓大家一窺港鐵日常營運背後的大舞台，在港鐵為慶祝與香港連繫相伴四十五載之際，分享鐵路鮮為人知的點滴。

第一代車廠控制室：重回「冰封」逾20年的時空

影片中，揭開序幕的是乘客每天與它擦身而過、屹立在九龍灣車廠北面的塔形建築物。塔部頂層正是港鐵第一代車廠控制室，是昔日主管車務控制的人員鳥瞰及掌管列車調度及進出車廠的核心地方。為配合車廠系統數碼化及以全面營運模式運作，該控制室於二零零三停止運作。而控制塔的環境與設備至今依然保存著昔日初建的風貌，令人恍如置身於時空之旅當中。

九龍灣車廠：元祖級車廠，市區綫列車之維修心臟

自一九七九年投入服務的九龍灣車廠是港鐵首個車廠，亦是市區綫列車維修的心臟地帶，它見證了港鐵從單一路綫發展到今天完善的鐵路網絡，同時是現存最多款式的市區綫列車會匯集作日常「體檢」的車廠。45年來，九龍灣車廠亦培育了眾多的列車維修醫生，全年無休地為列車進行檢查和維修，他們對每部列車中超過10,000件的零件都瞭如指掌！隨着鏡頭深入車廠內部，大家可以看到車廠的各項設施，包括列車停泊路段、維修設備等，凸顯了車廠在確保列車安全運行中的關鍵作用。

拍攝背後：嚴謹規劃並出動無人機流暢完美演繹

作為元祖級的維修重地，九龍灣車廠肩負列車日常檢查和維修的使命，年終無休地運作。為了讓大家能夠窺探香港高效率列車服務背後的工作，製作團隊特別使用無人機拍攝，拍攝前進行了全方位場地勘察、規劃飛行路線，確保以更多角度呈獻這隱藏「秘景」。在剛過去的周末，港鐵亦邀請了鐵路愛好者、影像創作工作者及文化藝術的內容營運編輯等組成「港鐵隱藏秘景探索隊」，在退休車廠主任和現役工程師的帶領下踏足平日禁區，深入了解港鐵四十五年來的發展歷程，並以更多不同角度將相關場景與故事分享予公眾。

與眾同賀港鐵45周年活動

除了「港鐵探索隱藏秘景」系列企劃外，港鐵早前更推出了一系列精彩活動，包括『綠鐵B「動」樂日』、紅磡站的「站見」鐵路展、「港鐵45周年主題列車」及首個戶外大型鐵路主題嘉年華「Chill Fun鐵路樂園」；一起與眾同體驗、共分享，細味四十五來與社區連繫相伴，與香港一起成長和進步的經歷。

連接過去與未來

承接以上港鐵45周年活動，再配合這項壓軸項目「港鐵探索隱藏秘景」系列企劃，不僅是對港鐵歷史的致敬，更是展望未來的重要一步。通過揭示這些鮮為人知的景點，港鐵希望加深公眾對鐵路系統的理解和欣賞，同時展示公司在技術創新和服務提升方面的不懈努力。港鐵承諾將繼續以創新精神和專業態度，為香港提供世界一流的鐵路服務。《穿越鐵路秘景》系列一連兩集，第二集有同樣精彩的內容，且看下回分解。