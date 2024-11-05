東冲有料到：曼谷聖誕熱點

CentralWorld對出廣場即日起至明年1月5日正舉行Labubu & Friends的聖誕活動，可跟1比1的Labubu影相留念。（胡慧冲提供）

旅泰旅客繼萬聖節及水燈節後，不禁期待12月聖誕節的到來。曼谷CentralWorld對出的廣場可算係當地人多年來慶祝聖誕的一大熱點，該處地方夠大之餘，同時有店舖及影相打卡的擺設，加上更放有南亞地區最高的聖誕樹，洋溢着濃濃的節日氣氛。

多年來該廣場的聖誕活動不乏與《花生漫畫》、《寶可夢》及Line Friends等人氣角色聯乘，今年則找來了Pop Art界風頭躉Labubu 及他身邊的朋友角色作主題，既是Amazing Thailand，亦是Amazing China！

以往提起動漫或卡通人物，肯定是日本作品獨占鰲頭，沒有想過來自中國品牌加上香港設計師炮製的Labubu 會紅透半邊天，在泰國更是掀起了熱潮，他的專門店每天都大排長龍，特別的款式更有炒價，甚至有金舖推出聯乘金飾，在當地絕對係無人不識。前幾個月Labubu 「本尊」到訪泰國，更被泰國政府旅遊局當成旅遊大使看待，其注目程度可想而知。

CentralWorld亦趁着這股熱潮推出Labubu & Friends的聖誕活動，於廣場放置了相關的打卡布置外，逢周五、六及日5:00pm至8:00pm的整點時段會有鐘樓噴雪，讓人有置身歐洲過聖誕的錯覺，即使當地天氣依然炎熱，但打卡出來的效果依然可「呃到人」！這個以Pop Art為主題的聖誕燈飾活動由即日起至明年1月5日舉行，有興趣的朋友不妨去捧場。

胡慧冲