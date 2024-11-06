【是日通勝】

農曆十月初六

甲辰年 甲戌月 甲戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：詞訟、遠行

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：34、03、41

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：事業發展受人事問題拖累，必須及早解決。

金牛座：各方面的運勢都不錯，可迎來愉快的一天。

雙子座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

巨蟹座：工作運平平，一時大意易在細節問題出錯。

獅子座：財運稍遜，投資要保持理性，貪心易中伏。

處女座：事業有好轉，財運也微升，要認真工作啊！

天秤座：投入感不足，事業受影響，盡快作出改善。

天蠍座：財運有上升之勢，穩健投資項目可以考慮。

人馬座：多一事不如少一事，待人接物愈低調愈好。

山羊座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

水瓶座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

雙魚座：財運上升，愛情得意，今天沒有事要操心。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）龍 財運差

鼠：工作運一般，記憶力差，做事多甩漏！

牛：事業與財運皆上升，沒有事情要操心。

虎：有遇人不淑的可能性，小心誤交損友。

兔：運勢不錯，有望於事業方面一展才華。

龍：是日沖煞，財運欠佳，小心入不敷支。

蛇：頭腦靈活，話頭醒尾，有利事業發展。

馬：爛桃花出現，面對誘惑必須保持克制。

羊：腦筋轉數快，工作效率和表現有進步。

猴：馬路如虎口，外出時要注意交通安全。

雞：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

狗：已婚者要自律，拈花惹草會惹上麻煩。

豬：懂得跟身邊人分甘同味，可促進感情。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

五行增運大法：冬季出生篇

在玄學上，按照自己出生的月份，配對命格所需要之五行，便能夠得知相關有利的顏色、圖案、擺設、食物或活動。

今期將針對冬季出生的人士，即於農曆十月至十二月（約西曆11月8日至2月3日）出生者適用。

命格：水旺，忌水利火，補火為佳。

注意部位：心臟、血液循環、牙齒

有利顏色：首選紅、粉紅及橙等色，次選綠色；忌用藍、紫及灰等色。

有利圖案：三角形

助旺擺設：大型電器、電腦，暖爐、暖氣設備等。

助旺物品：手提電話、電子產品等，多穿顏色鮮艷之衣飾亦佳。

助旺活動：燒烤、吃火鍋、泡溫泉、健身等活動，較易結識理想對象。

助旺食物：宜以熱食為主，如火鍋、燒烤，喜歡嘗辣者更佳，薑也不錯。另外，紅色為主之有益食物亦可，如草莓、枸杞、番茄、西瓜及紅酒等。