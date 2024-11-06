【營業資訊】濕疹是一種會導致皮膚乾燥、發癢和發炎的事件，表現就是局部紅腫和特別癢。它常見於幼兒，但也可發生於任何年齡段。它一般出現在汗多的地方特別是頸部、腹股溝、乳溝、腋下等地方。濕疹持續時間長（慢性），有時會突然發作。濕疹症狀可能出現在身體任何部位，且因人而異，科學家目前還沒有搞清楚濕疹的發病原理。目前治療方法包括使用藥用類固醇激素軟膏或乳膏但是80%沒有效果。

貝大夫是香港濕疹研究中心的首席科學家，為了照顧同樣受濕疹折磨的貝老太(已年屆99高齡)，決心另辟途徑，發現了濕疹的新原理，終於研發出濕疹靈，解決了痕癢問題。用了濕疹靈90%濕疹是搞掂的。

善維濕疹靈不含類固醇激素。善維濕疹靈粉末止癢消腫特強止痕,改善皮膚紅腫、痕癢、減少分泌物滲出,消炎、修復、敏感部位、增強抵禦力,盡快舒緩濕疹痕癢，康復皮膚乃至擺脫濕疹。香港濕疹研究中心獲得美國納米醫藥公司授權，大規模生產了的濕疹靈粉末,該粉末對濕疹止癢非常有效,增加皮膚抵抗力和免疫力,增加皮膚保護作用。

具體使用辦法是：消毒濕疹皮膚,用乾淨紗布吸幹水分,塗上一層善維軟膏,將濕疹靈粉末撒在濕疹皮損處,然後用手指在濕疹處輕輕按摩,只要濕疹靈粉末和濕疹皮膚充分接觸就可以迅速止癢,經過幾次使用濕疹面積開始變小,紅色減退,十天左右，濕疹皮膚就恢復正常膚色。

因為濕疹靈和目前的濕疹處理辦法不一樣，抗擊濕疹作用機制不一樣，但是效果很好，可以說以後濕疹就像蚊子咬一樣簡單。貝大夫更希望憑藉濕疹靈的成功可以獲得諾貝爾醫學獎。

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