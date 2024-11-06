劉威煌顏米羔開唱　揚言騷肌預被摸見血

《中年好聲音2》參賽者顏米羔、劉威煌、梁浩賢和甘永傑4人將於16日假旺角麥花臣場館舉行音樂會，今日（6日）他們於觀塘舉辦發佈會。

4人透露為了音樂會已經開始戒口操Fit身形，指作為藝人保持身形是責任，又指其實音樂會只是借口操Fit，問到會否在互動環節上騷肌？他們就笑言：「啲人睇完就想摸，一摸就想𢱑，一𢱑就見血。」分享上次他們出席活動時，下台與觀眾互動，回到台上後大家都已經衣衫襤褸，笑指觀眾太熱情了。

他們又提到有過百首歌要選，不過就指其實揀合唱歌好快，反而在選擇獨唱歌時有困難：「因為依家每晚都會沉澱同埋思考，有新嘅諗法就想upgrade，跟住就會想改，然後就會打畀音樂總監，同埋大家都等咗30幾年，好有火。」表示近日大家都好勤力看騷學習，又透露今次音樂會是有故事性。問到他們可有嘈交？他們就笑說：「有啊，好嘈嘅交流。」又指他們的共同點就是「自動波」，指三日內已經完成了構思好音樂會大概流程，包括音樂會名稱、海報拍攝、音樂會的主題、流程以及歌單。問到可有賣飛壓力？他們就表示不想諗太多，只想專心籌備音樂會，相信支持自己的粉絲會做事。提到可會加場？他們就表示會想有Part 2：「因為大家時間比較難就，同埋兄弟唔止呢幾個（今次冇預譚輝智佢會唔會嬲？）佢嬲到去咗日本食拉麵。」笑言兄弟太多，所以計劃小隊出擊，下次由其他兄弟舉辦。