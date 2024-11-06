湯鎮業孖女初長成　16歲行T台逆天長腿冠絕星二代

「五虎」之一的湯鎮業是圈中出名多仔公，1993年與有「翻版林青霞」之稱的藝人姜坤結婚後，育有大女兒湯愛嘉及雙胞胎兒子湯君慈與湯君耀，可惜婚姻僅維持8年。與姜坤離婚後，湯鎮業與一位內地的紅顏知己誕下了1個兒子，不過２人並沒有正式組織家庭，後來就遇上比他小25歲的現任妻子鄒文靜，兩人於2008年結婚，婚後育有一對雙胞胎女兒湯樂欣、湯樂怡定居內地。

早前大女兒湯愛嘉出嫁，子女難得相聚，年紀最輕的細孖女在台上致詞時提到：「嘉嘉姐姐，作為你就是全家最小的妹妹，我想對你說，雖然不是經常見面，就是沒有那些姐姐妹妹每天朝夕相伴。」湯鎮業忍不住哽咽拭淚，場面感人。

湯鎮業當晚率兩對雙胞胎一齊行Catwalk，之後便在社交平台分享片段，其中一條片見湯鎮業企正C位，與雙胞胎兒子齊齊穿上筆挺西裝，型爆登場。而一對孖女，今年亦已經16歲，長得亭亭玉立，除了顏值高，同媽咪似足餅印，還擁有一雙修長美腿，穿上短裙行catwalk，氣場十足，甚具模特兒風範。

網民紛紛留言表示羨慕：「基因強大幾個孩子長得都挺好，福氣真好，只能說他老婆很會生」、「兩對龍鳳胎，基因太好了」、「他命真子，娶到的兩個女人都是有雙胞胎家族遺傳。」

其實湯鎮業在兩年前曾分享孖女首次行騷的照片，並寫道：「女大十八變！走上T台，氣場全開的Twins！」他更曾在接受訪問時表示一對孖女有賴太太悉心教導，性格單純，知書識禮。