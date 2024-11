靚聲冧港迷！10CM現身商場　唱《善宰》OST展歌喉

出道14年的韓國歌手10CM先後獻唱《鬼怪》、《淚之女王》及《背著善宰跑》等人氣韓劇的OST而大受歡迎。昨日(7日)他首度襲港,即晚現身將軍澳的商場出席記者會,為今晚(8日)香港演唱會造勢,吸引不少粉絲捧場!

10CM甫現身便以廣東話打招呼,感激大家支持,令門票全數售罄,又分享之前翻唱中文歌《月亮代表我的心》的趣事,直言是為了粉絲而練習,發音確實很難,但會盡量多練習,不斷聽原曲來模仿,他又表示本身很喜歡這首歌,比想像中更適合自己唱,所以練習時不太困難,又即場大展唱功,獻唱了一小段該曲!

首度來港的10CM表示想吃點心及觀看夜景,有機會當然也想以維港為背景進行busking。他透露今次香港演唱會將會獻唱廣東歌及國語歌。為答謝港迷支持,他即席獻唱《背》劇OST《春雪》及《淚》劇OST《 tell me it's not a dream》,盡展歌喉,最後更特地走到台下與粉絲大合照,十分親民!

他接受訪問時表示經常以四眼look示人,自覺很適合戴眼鏡,反而唔戴就覺得唔好睇。談及出道15年最大的分別,他則謂對音樂製作方面更有責任感,之前演出嘗試過不同樂器,包括結他,鋼琴,最近也嘗試打鼓,下次想玩低音結他。至於問到其唱碟通常以數字為題,他笑謂其實沒特別意思,純粹認為想碟名太麻煩,便簡單地以數字命名。