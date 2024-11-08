靚聲冧港迷！10CM現身商場　唱《善宰》OST展歌喉

出道14年的韓國歌手10CM先後獻唱《鬼怪》、《淚之女王》及《背著善宰跑》等人氣韓劇的OST而大受歡迎。昨日（7日）他首度襲港，即晚現身將軍澳的商場出席記者會，為今晚（8日）香港演唱會造勢，吸引不少粉絲捧場！

10CM甫現身便以廣東話打招呼，感激大家支持，令門票全數售罄，又分享之前翻唱中文歌《月亮代表我的心》的趣事，直言是為了粉絲而練習，發音確實很難，但會盡量多練習，不斷聽原曲來模仿，他又表示本身很喜歡這首歌，比想像中更適合自己唱，所以練習時不太困難，又即場大展唱功，獻唱了一小段該曲！

首度來港的10CM表示想吃點心及觀看夜景，有機會當然也想以維港為背景進行busking。他透露今次香港演唱會將會獻唱廣東歌及國語歌。為答謝港迷支持，他即席獻唱《背》劇OST《春雪》及《淚》劇OST《 tell me it's not a dream》，盡展歌喉，最後更特地走到台下與粉絲大合照，十分親民！

他接受訪問時表示經常以四眼look示人，自覺很適合戴眼鏡，反而唔戴就覺得唔好睇。談及出道15年最大的分別，他則謂對音樂製作方面更有責任感，之前演出嘗試過不同樂器，包括結他，鋼琴，最近也嘗試打鼓，下次想玩低音結他。至於問到其唱碟通常以數字為題，他笑謂其實沒特別意思，純粹認為想碟名太麻煩，便簡單地以數字命名。