選購NMN懶人包：真人實證逆齡抗老秘密！選購時要注意這成分！今日仲有萬寧限時優惠！

【特約報道】隨着年齡的增長，人體內的NAD+水平從25歲開始呈現顯著下降趨勢。這種下降直接影響細胞的新陳代謝和自我修復能力，導致身體和皮膚加速衰老，同時引發一系列涉及肌肉組織以及內臟器官的健康問題。NAD+在維持細胞正常功能和延緩衰老過程中扮演着至關重要的角色，然而由於其分子結構龐大，難以被人體直接吸收利用。

NMN作為一種有效的NAD+前體物質，具有逆轉細胞衰老的潛力，能夠有效提升體內NAD+水平。更令人振奮的是，NMN與麥角硫因的完美組合產生了顯著的協同效應。這種創新性的搭配不僅為細胞注入新的活力，還能全面延緩衰老進程，為健康長壽提供有力支持，有望突破自然衰老的限制，維持更持久的身體機能，享受更高質量的生活。

麥角硫因：新一代超級抗氧化劑

麥角硫因（EGT）是近年科學家發現的超級抗氧化劑，天然存在姬松茸、靈芝等珍貴菇菌類當中，但要在日常飲食中攝取足夠量並不容易。配合NMN更可事半功倍，但由於價格昂貴，坊間NMN產品沒有加入此成分。

麥角硫因具有以下特點：

1. 強大的抗氧化能力：比常見的抗氧化劑如維生素C和穀胱甘肽高30倍

2. 細胞滲透性強：能夠快速進入細胞，直達細胞核心

3. 多重保護作用：抗氧化、抗醣化、抗紫外線、抗衰老

通過適當補充麥角硫因，我們有機會從細胞層面提升身體的抗氧化能力，再配合NMN促進DNA修復，兩者結合使用時，能產生強大協同效應，延緩細胞衰老和DNA端粒縮短，做到真正抗衰老，延長健康身體機能，維持細胞的活力和年輕態！

革命性1+3複合配方：全面對抗衰老，重塑年輕活力

萊特維健®金至NMN32000突破性配方融合尖端科技與自然精華，為您呈獻抗衰老領域的巔峰之作。我們精心挑選四大核心成分，以科學比例完美調配，締造出一個全方位的抗衰老系統。

真實用戶分享

卓女士 62歲

服用前：時常感到疲倦，精神也難以集中，晚上睡眠常常易醒且難以進入深層睡眠，皮膚也加速老化，皺紋明顯多了。

服用3個月後：整體狀態得到很大的提升和改善，晚上很快入睡，而且睡得很安穩，精神更加充沛，臉上細紋明顯減淡了很多，感覺真的回復年輕狀態！

服用3個月後報告：生物年齡減12歲

徐先生 55歲

服用前：經常加班熬夜，久而久之，身體每況愈下、經常感到疲累，也易感到頭痛、抵抗力也下降。

服用3個月後：精力和耐力有大幅的提升！可以保持高度集中力和工作效率，抵抗力也好了，一些亞健康的症狀也緩解了。身體機能就像回復年輕時。

服用3個月後報告：生物年齡減9歲

萬寧出位價$2,200@2盒

日期：11月8日（星期五）

官網購買有更多優惠

• 數量有限，售/送完即止。

• 優惠受條款及細則約束，如有任何爭議，萊特維健藥廠有限公司保留最終決定