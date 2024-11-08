Jeremy東京國際音樂市場任壓軸　上台一刻呼吸困難

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）日前飛抵東京，出席東京國際音樂市場（Tokyo International Music Market，簡稱TIMM）擔任壓軸表演嘉賓。首次以個人歌手身份在海外演出，Jeremy緊張到失眠，上台前一刻更感呼吸困難，但今次日本之行卻讓他親身感受到日本的演出文化，還有unicorns（粉絲暱稱）對他的厚愛。

為了這次演出，Jeremy事前悉心準備，不過卻緊張到失眠，他解釋：「對上一次喺日本嘅工作係拍攝First Take，都緊張但冇觀眾，但今次要面對觀眾，而且今次演出對我嚟講好重要，不容有失。」在演出中，Jeremy合共演繹了五首作品，除了《唯美本尊》、《CLOSER》、《TOXIC!》及《半》外，他更首次挑戰日本歌姬宇多田光的《First Love》。他又分別以日文及英文與台下觀眾溝通，但講到一半卻忘記了一早背好的日文，結果要台下觀眾提水，場面搞笑。

對於今次演出，Jeremy感受最深刻的要數日本人的工作態度，他分享道：「日本擁有匠人精神，所以喺日本演出，會見到大家所有嘢都會做到好完美好盡，要做得好好，所以嚟到由朝早踩台到完咗個騷，都覺得佢哋所有嘢都好organised，照顧得你好好，大家都好有禮貌，成件事係好開心，覺得好專業嘅感覺。」

不過Jeremy坦言整個旅程都好緊張，他續道：「最緊張應該係演出當日，我上台之前係緊張到有少少呼吸唔係好順暢，因為太緊張，個口又好乾，緊張狀態去到好極致，但總整嚟講我係好開心，可以有一個都算係過到關，亦過到自己關嘅表演，希望大家鍾意，亦希望日本嘅朋友鍾意啦！」

雖然緊張，Jeremy仍覺得今次演出是一次夢幻之旅，他說：「特別係介紹自己嘅時候，我喺台上講：『Hello everyone, this is Jeremy from MIRROR. I come from Hong Kong（大家好，我係MIRROR嘅Jeremy，我來自香港）。』我覺得呢句係好神奇，因為真係好似孭住咗香港。」而本身是I人（內向型）的Jeremy，在今次演出中亦認識了不少新朋友，他說：「我認識咗來自台灣、印尼嘅歌手朋友，覺得幾神奇，因為好少機會認識到其他地方嘅藝人，所以今次係好開心有呢個機會。」

另一感到夢幻的事情，就是有不少粉絲特地飛到日本現場支持，觀賞演出之外，亦在澀谷街頭以大型LED屏幕應援，Jeremy表示：「我有去打卡現場，但我冇打卡，但影住佢哋打卡，有時間都想去打卡嘅。好多謝佢哋，亦好多謝歌迷會咁落力宣傳，無論係香港定係日本歌迷會都好，亦都好多謝大家飛過嚟一齊享受呢個騷嘅unicorns，好多謝咁支持我，因為呢個機會對於大家嚟講都係好難得。」