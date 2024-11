Jeremy東京國際音樂市場任壓軸　上台一刻呼吸困難

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)日前飛抵東京,出席東京國際音樂市場(Tokyo International Music Market,簡稱TIMM)擔任壓軸表演嘉賓。首次以個人歌手身份在海外演出,Jeremy緊張到失眠,上台前一刻更感呼吸困難,但今次日本之行卻讓他親身感受到日本的演出文化,還有unicorns(粉絲暱稱)對他的厚愛。

為了這次演出,Jeremy事前悉心準備,不過卻緊張到失眠,他解釋:「對上一次喺日本嘅工作係拍攝First Take,都緊張但冇觀眾,但今次要面對觀眾,而且今次演出對我嚟講好重要,不容有失。」在演出中,Jeremy合共演繹了五首作品,除了《唯美本尊》、《CLOSER》、《TOXIC!》及《半》外,他更首次挑戰日本歌姬宇多田光的《First Love》。他又分別以日文及英文與台下觀眾溝通,但講到一半卻忘記了一早背好的日文,結果要台下觀眾提水,場面搞笑。

對於今次演出,Jeremy感受最深刻的要數日本人的工作態度,他分享道:「日本擁有匠人精神,所以喺日本演出,會見到大家所有嘢都會做到好完美好盡,要做得好好,所以嚟到由朝早踩台到完咗個騷,都覺得佢哋所有嘢都好organised,照顧得你好好,大家都好有禮貌,成件事係好開心,覺得好專業嘅感覺。」

不過Jeremy坦言整個旅程都好緊張,他續道:「最緊張應該係演出當日,我上台之前係緊張到有少少呼吸唔係好順暢,因為太緊張,個口又好乾,緊張狀態去到好極致,但總整嚟講我係好開心,可以有一個都算係過到關,亦過到自己關嘅表演,希望大家鍾意,亦希望日本嘅朋友鍾意啦!」

雖然緊張,Jeremy仍覺得今次演出是一次夢幻之旅,他說:「特別係介紹自己嘅時候,我喺台上講:『Hello everyone, this is Jeremy from MIRROR. I come from Hong Kong(大家好,我係MIRROR嘅Jeremy,我來自香港)。』我覺得呢句係好神奇,因為真係好似孭住咗香港。」而本身是I人(內向型)的Jeremy,在今次演出中亦認識了不少新朋友,他說:「我認識咗來自台灣、印尼嘅歌手朋友,覺得幾神奇,因為好少機會認識到其他地方嘅藝人,所以今次係好開心有呢個機會。」

另一感到夢幻的事情,就是有不少粉絲特地飛到日本現場支持,觀賞演出之外,亦在澀谷街頭以大型LED屏幕應援,Jeremy表示:「我有去打卡現場,但我冇打卡,但影住佢哋打卡,有時間都想去打卡嘅。好多謝佢哋,亦好多謝歌迷會咁落力宣傳,無論係香港定係日本歌迷會都好,亦都好多謝大家飛過嚟一齊享受呢個騷嘅unicorns,好多謝咁支持我,因為呢個機會對於大家嚟講都係好難得。」