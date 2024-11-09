尹揚明發惡氣場十足　大談現實中千萬身家之謎

熱播中的台慶劇《黑色月光》中兩大老戲骨郭鋒及尹揚明（尹佬）正式交鋒決裂，各自大晒教科書級超卓演技。在劇中大男人兼霸氣無限的尹佬，現實生活中原來是暖男一名，據與尹佬演夫妻的文雪兒（Candy）透露他私下相當貼心，知道Candy容易暈車浪，每次上車都會讓Candy先坐在舒適的位置。

劇中飾演商人的尹佬，現實中亦是生意人，盛傳坐擁千萬身家，之前尹佬在內地社交平台發布了兩條駕駛古董勞斯萊斯到中山出席開幕剪綵活動的影片便引起極大回響。根據資料，尹佬自減少幕前演出後，除替哥哥管理骨灰龕公司，亦有涉足餐飲界，百足咁多爪。

早年憑在電影《古惑仔》系列中飾演有情有義黑幫大佬「韓賓」人氣急升的尹佬，入行前曾做過炮仗廠、五金廠等工作，當中不乏粗重活如運送石油氣，曾弗到要處理一百斤重的粗威吔也面不改容，相當捱得。

問到成功生意人心得，尹佬謙虛又實在地表示：「我覺得做生意最重要講誠信，賺到錢的生意都是拍檔做到位，我只是從旁協助、齊心合力。正所謂力不到不為財，盡力而為吧。」問到相隔24年返回無綫拍劇感受，尹佬坦言「梗係好玩啦」：「同一班舊同事一齊玩，工作量又唔多，只是返工和回家路程遠一點，一開車上落就一個半小時，好在有足夠休息時間，非常正。」

尹佬雖已年屆66歲，但在劇中說對白時比很多後生仔還有中氣，尤其發惡場口，聲音更響亮至有回音程度，談到保持聲音響亮秘訣，尹佬笑言：「從小我把聲都很響亮，中氣十足，可能是一直有運動關係吧，閒時一路開車一邊聽歌，跟住唱吓，會對中氣有幫助啩。」