MIRROR人氣執位　Jer跌出「上弦」Jeremy升呢

男團MIRROR成軍轉眼6年,由官方Fans社交網的Like數可反映12子人氣,發現「上下弦」經已執位,除Anson Lo與姜濤穩如泰山雄霸首兩位外,曾被睇低一線的Jeremy終升呢「上弦」,反觀公認唱得的Jer慘跌出「6大」。而今、明兩晚舉行的Fan Meeting座位表,正好顯示出何謂「人強」就「勢眾」!

男團MIRROR出道以來,論人氣一直是姜濤與Anson Lo(AL)之爭,早前官方Fans「MIRO」的社交網為宣傳6周年Fan Meeting,為12子各自出Po鬥流量,截至昨日為止,AL與姜濤分別累積19,017及18,771個Like,雄霸「上弦」首兩位;傳暗撻馬來西亞女神林明禎而引發「脫粉潮」的Edan,依然Hold得住佔第3位!緊隨其後排4、5的是Ian及副隊長Anson Kong,第6位則是終擺脫「下弦」宿命的Jeremy,成功搭上「上弦」尾班車。

疑受緋聞影響

近年Jeremy表現亮麗,憑妖艷韓仔風殺出一條血路,吸納大批Fans,而其「友誼先生」性格亦被封「團媽」,當中與AL、姜濤及Edan感情最好,曝光率及工作機會因而急升!日前他更衝出香港,獨自赴日為《東京國際音樂市場》擔任壓軸表演嘉賓,雖有傳公司MakerVille原意派出AL,其後因檔期問題而考慮「唱功擔當」Jer,可是察覺Jeremy這個「潛力股」,最終安排他做代表,可見其人氣及得寵度與日俱增。

至於錯失「攻日」良機的Jer慘變「雙失」,在MIRO社交網的Like數不及Jeremy,網民指他已跌出「上弦」之列,而「降呢」原因可能跟屢被發現與緋聞插畫師Coey拍拖有關;至於其他「下弦」排名,依次序為Stanley、Lokman、Alton、Tiger及受劈腿醜聞重創的Frankie。

Fan Meeting大細超

網民又指出12子的人氣排名,於今、明兩晚假亞博舉行的Fan Meeting座位分布可見一斑,12位「鏡仔」將分成兩人一組進行競技,觀眾席亦相應分成6區,讓Fans為各自偶像打氣。由座位表可見,最近大舞台兼佔位最多的分別是「姜濤 X Stanley」及「Anson Lo X Jeremy」兩大區域;其次是對正大舞台但佔位較少的「AK X Lokman」區域;離大舞台較遠的「第3好位」則是「Ian X Frankie」及「Edan X Jer」;至於「Tiger X Alton」僅獲分配一個小角落,兩人的Fans對此大感不滿,力斥公司「大細超」:「都係買$1,080門票,但視野不如其他區域嘅$880、$580,公平咩?」

姜濤半裸「登陸」同王一博睇齊

姜濤在港人氣高企,雖然曾被指「紅不過羅湖」,但亦有部分跳舞短片登上內地社交網熱搜。近月他再下一城,有網民發現內地網購平台竟出現一批MIRROR上弦成員的「人肉衣架」,如姜濤、Edan及Anson Lo等,最搞笑是「半裸」露胸肌,當中有不少稱讚留言,銷情亦不俗。頭像同樣被製成衣架的,還有內地頂流王一博及肖戰等,幾位鏡仔與他們可算另類睇齊,相當搞笑!

Gao趕拍MV唔夠喉 Marf冧滋滋派心

MIRROR師妹女團COLLAR首張EP前日預售,迅即售罄,眾人均在社交網甫出「Sold out」相慶祝,當中Gao分享其中一首歌《HOME RUN》的MV花絮,帶點超時空感覺,令她相當滿意。可惜拍攝當日時間緊迫,只能拍下少許照片,她大嘆可惜:「呢個Outfit係影得最少相的,因為大家分開拍,冇得互影,時間又好緊迫,But I still love it very much……」至於另一成員Marf上載一條靚靚短片,大玩「男友視角」與神秘人合力整心心,有愛情滋潤果然特別Sweet!