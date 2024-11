前港姐吳忻熹(前名吳文忻)早前自揭2年前患乳癌,今年復發癌細胞更擴散至淋巴。近月她決定選擇暫停化療,赴泰國接受細胞免疫治療,現時進展理想,癌指數下降,暫時放下心頭大石。

但福無重至,禍不單行,吳忻熹昨晚(9日)突然在社交網公布噩耗,指她的爸爸突然離世,對她和身邊人都很大打擊,她分享多張爸爸生前的照片,當中不少是與兩孫女合照,一臉和藹可親的慈祥老人,文忻不捨發文悼念:「Papa, your sudden death (猝死)today was such a big shock to everyone of us……🥹Papa, I love you I love you & I love you……一路好走! Rest in peace!🙏 🥹#papailoveyou #myhandsomedad #restinpeace.」