45歲秦嵐生圖曝光成照妖鏡　臉頰鬆弛驚變大媽

45歲內地女星秦嵐在宮鬥劇《延禧攻略》「富察皇后」，令她演藝事業攀止高峰，積極拓展戲路的她，近期也因為拍攝戲劇《平等之門》，為戲剪了齊耳短髮。不過她近日在街上被網友捕獲，超短髮型讓她的女神光芒瞬間消散，不僅臉上缺點全露，還被網友譏諷變成50歲大媽。

秦嵐過去經常以耳下的中短髮造型現身，近期特別為戲剪得更短，露出半隻耳朵，整體依然展現優雅、自然風格。不過短髮給人乾淨利落感的同時，臉部卻因為沒有髮型修飾，將頭髮平均梳至兩邊時，有種五官被放大的感覺，甚至出現中年發福的錯覺。

近日就有網友晒出秦嵐的拍戲生圖，只見她頂着齊耳短髮，在陽光的映照下呈現醒目的紅棕色，但缺乏濾鏡修飾，秦嵐的臉頰肌肉似乎有些鬆弛，雙眼呈現下垂，眼紋明顯可見，讓人不禁感慨，歲月在她臉上已留下痕迹，加上她身形瘦削，乍看之下不免形成頭大身小，整體比例相當奇怪。

生圖曝光後，引起網友討論：「真佩服她的勇氣，頭髮剪完瞬間變50歲，阿姨感出來了」、「姐姐這個是畫老年妝嗎」、「事實證明，顏值和髮型真的很有關係」、「可能是配合劇情需要的妝髮，畢竟都為戲剪髮了」、「短髮真的不能隨便剪，會顯得年紀大。」