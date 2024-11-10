聯乘五堅情明年開騷　Dear Jane屈夾Band

樂隊Dear Jane將聯乘台灣男子組合五堅情於明年1月11日舉行音樂會，Dear Jane對這個組合大感新鮮：「首次同嚟自外地嘅組合合作，感覺好新鮮，亦都好有挑戰性，呢一刻首先我哋要練好國語同五堅情咁多位成員好好溝通，另外都要狂聽五堅情嘅歌，睇吓邊首我哋可以改編吓做Dear Jane風格咁玩。」

至於五堅情，原來一早已認識對方的音樂，並發現彼此間的不同，笑言：「最相似的地方是都超過30歲，最不相似的地方是一個是五人組合一個是四人組合。」五堅情展現搞笑本色的同時也一本正經的說：「Dear Jane的音樂很多元，也有很多經典的作品，能一起做一場演唱會很榮幸，我們也會好好準備精彩的演出給香港的粉絲跟觀眾的。」

兩個單位各有強項，五堅情跳唱最耍家，Dear Jane的band sound則是他們向來的撒手鐧，今次首度交鋒，五堅情也十分期待，他們說：「我們會有二團一起表演的時候，這也是我們很期待的一個表演環節，大家可以好好期待一下。」至於會否交換強項合作演出，Dear Jane笑言：「如果五堅情同我哋一齊夾band相信都會好震撼；但跳舞部分我哋留番畀五堅情，因為我哋驚跳得太勁嚇親大家。」除了演出以外，Dear Jane亦希望大家可以有音樂以外的交流：「希望五堅情可以多多推介台灣美食畀我哋，如果可以一齊去食台式麻辣火鍋就正啦！我哋亦會一盡地主之誼，介紹香港近期最人氣嘅美食畀佢哋。」