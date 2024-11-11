關嘉敏徐加晴越南Trip晒心口　首次帶圑MV都拍埋

藝人關嘉敏（Carman）又在社交網晒事業線，穿上心口開窿泳衣，在泳池邊享受日光浴邊歎豐富早餐，福利圖賞心悅目，她接受訪問時表示：「我睇啲社交網，好多港女都鍾意喺泳池中間食早餐，咁我咪體驗吓囉。」Carman又說今次越南富國島之旅玩得相當盡興，皆因是偕歌手好友徐加晴首次組旅行圑帶14位圑友展開5日4夜之旅，她說：「我哋嗰圑叫《吾三吾四》，因為我同加晴喺個電台節目度成日講啲唔三唔四嘅嘢，咁啱有個機會帶啲觀眾一齊去旅行，見嗰度咁靚，我哋仲拍埋MV，唔好嘥嘛。」

她又指在旅程中發生無數的第一次，包括首次帶圑、玩水中漫步、摸珊瑚、浸泥漿浴，到動物園給動物圍觀及餵長頸鹿等，全部都是新嘗試，覺得好玩外，最開心是有位近80歲的圑友，不但「頂得住」她倆，還表示玩得開心，又滿意出發時收到旅行篋及旅行袋做禮物。

談及她有份參演無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》，她表示很榮幸參演其中，尤其認識到前輩黎耀祥及胡定欣，現時仍有相約食飯，她說：「拍呢套劇喺橫店生活咗兩個幾月，依家套劇出街就勾起我好多開心回憶，令我最覺得難能可貴係有幾何可以鬧祥哥，但我就係劇內面就經常鬧佢。」