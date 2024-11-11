Ivy So與Day孖粉絲打機　自認技術偏癈

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）和許軼（Day）今日（11日）現身西九出席網絡安全相關活動，二人更在活動上獻聲。

提到社交帳號被盜，Ivy So和Day表示雖然自己未試過，但隊友Marf就中過招，Day還指因為Marf這件事令她提高了警覺，再加上自己都喜歡網上購物，所以更需要留意網絡安全。

Ivy So和Day還經常會相約打機，問到可有興趣組隊向電競方向發展？她們就笑言大家的遊戲技術都偏「癈」，玩遊戲主要都是想開心。她們又指有遇到過在遊戲上假冒自己的人，但通常都不成功：「佢哋會將我哋上傳到社交平台嘅相，Cap落嚟然後扮我哋，但我唔明佢哋嘅乜嘢意圖，都唔多追隨者。」又指自己不時都會與粉絲一齊玩遊戲，由粉絲「Carry」自己：「佢哋好好，會特地開一個等級低嘅帳戶，就為咗同我玩。」

另外她們還提到下月COLLAR即將開演唱會，已經挑選了新歌，預計兩星期後開始排練。提到音樂節目《CHILL CLUB》將於12月20日舉辦《CHILL เก่ง Music Festival》與泰國歌手合作，有份演出的Ivy So和Day表示會與泰國女團合作，還要為此學泰文。

至於Ivy So曾與趙善恆傳緋聞，如今對方終於有女朋友，她表示見到對方生活得好好，又會經常周圍玩，都戥他開心，又言希望之後他女朋友可以帶點食物來探班。