Jennie宋慧喬出席婚禮！Lisa新加坡見面會辣㷫粉絲

韓團BLACK PINK泰籍成員Lisa自立門戶後，搶先隊友一步開啟首個Solo亞洲巡迴粉絲見面會《LISA Fan Meetup in Asia 2024》，前日（11日）在新加坡舉行首站，以火辣戰衣勁舞跳唱《Rockstar》、《New Woman》及《Moonlit Floor》等Solo歌曲。身穿熱褲的她，轉身時露出半股施誘惑，辣㷫全場。除了遊戲環節之外，她又即場試吃咖椰多士及海南雞飯等當地美食，並送出簽名Tee，惹來台下粉絲爭奪。Lisa應要求表演她最拿手的「螃蟹舞」，台下即時起哄，她之後走近台邊為粉絲簽名。她在見面會上分享近況，透露已完成個人專輯的錄音，亦不忘宣傳參演的首部美劇《白蓮會3》。

Lisa結束首站後，前日在社交網分享新加坡見面會的靚相，答謝樂迷支持，昨日則移師家鄉泰國曼谷展開第2場演出，之後再走訪印尼雅加達及台灣高雄，並於下周二強勢襲港會粉絲。至於Lisa隊友Jennie近日參加好友婚禮被捕獲，她在大合照時手抱身旁賓客的BB，露出燦爛笑容，宋慧喬、金高恩與邊佑錫等紅星亦有到賀。