英國女星琦溫斯莉(Kate Winslet)與奧斯卡金像導演占士金馬倫(James Cameron)當年合作《鐵達尼號》(Titanic)被傳鬧不和,她當時受訪揚言要有好多片酬才會與占士再合作,並自爆拍攝《鐵》差點浸死以及雙方經常拗交,更被占士批評身材「肥胖」。她當時批評占士的脾氣大到令人冇法置信。多年後,她們冰釋前嫌再在《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)系列中再度合作。而2人早前接受雜誌訪問時就親解不和傳聞。

占士堅稱他們從未有不和,他說:「佢(琦溫斯莉)當時有少少產後抑鬱症。」更大讚她的作品令人印象深刻,是一位很好的演員。至於琦就認在拍《鐵達尼號》時有過不快樂時光,認為當時自己是愚蠢的,但明言不關占士的事。