善盱@THE BOYZ遭私生飯毆打　發文報平安

韓國人氣男團THE BOYZ成員善旴於本月9日結束行程，返回宿舍時，發現有私生粉試圖接近，隨即通知事務所，公司職員原打算將私生飯移交執法人員，但對方為逃跑，多次毆打工作人員與善盱，目前已被捕及接受調查，善旴和工作人員事後前往醫院接受檢查和治療。

事務所昨日（14日）發聲明指善盱與工作人員遭到私生飯毆打，事件已交由執法部門處理，聲明亦提到近期有私生飯持續侵犯藝人隱私並威脅安全的行為，包括擅自前往非公開行程、出現在事務所或成員宿舍附近，甚至在機艙內或機場偷拍成員、跟蹤保母車、非法獲取藝人個人訊息並試圖聯絡，這些行為已給藝人、家人、朋友及身邊人士帶來嚴重精神及物質損害，甚至有藝人車輛被安裝追蹤器，以及惡意破壞車胎，幸而公司及時發現，目前已報案處理。事務所對於此等帶給藝人和工作人員精神及物質傷害的非法行為，以及對所有侵犯藝人隱私及不法行為，將採取法律行動，絕不姑息。

至於善旴在事件曝光後亦特地發文報平安，表示本來不想讓大家擔心，但有感事態嚴重，坦承事發後精神上感到不安，亦透露被私生飯跟蹤及毆打，他絕不會原諒對方，但因為粉絲給了很多愛，令他覺得不安和驚慌的事情也會變好。