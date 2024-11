藝人黃心穎去年與樂隊RubberBand鼓手黎萬宏(泥鯭)修成正果拉埋天窗,婚後生活變得低調,主要靠社交網分享生活日常與粉絲互動。與老公泥鯭同樣愛狗,2人亦因狗狗結緣,心穎日前於社交網晒相,寫道:「Since their birthdays r estimates, but quite close to one another, we have decided to celebrate them on 11.11, Happy birthday love love and cola! We love you!」

心穎日前特意布置並預備生日蛋糕,為2隻同樣於11月生日的愛犬Love Love同Cola搞生日會,見她跟狗狗玩得相當高興,一臉幸福,不過就未見老公泥鯭入鏡。胞姊黃心美與好友姚子羚等都有留言向狗狗送上生日祝福。