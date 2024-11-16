衛詩雅對新戲有信心　伍允龍首參加內地影展感期待

香港電影代表團近日參與由中國金雞百花電影節舉辦的「金雞華語影展-港澳台影展」，今屆出席的香港藝人包括衛詩雅、伍允龍、鍾鎮濤等，大會精選了9部港產片於影展放映，而最近在香港屢創紀錄的電影《破·地獄》，以及《我談的那場戀愛》、《武替道》及《惡人當道》更獲「年度華語電影」榮譽。

當中《破地獄》在影展一開賣戲票便告售罄，導演陳茂賢和衛詩雅代表出席映後活動，衛詩雅表示電影的題材是全球性的：「我很有信心這個題材是大家共通的語言，關於家庭的矛盾及帶來的創傷，即使電影去到世界各地也能夠得到共鳴，因為生死這個題材是每個人都要經歷的，所以我很有信心，大家可以接收到電影帶出來的信息！」

而導演梁冠堯及伍允龍代表《武替道》出席，伍允龍雖曾代表電影出席海外不同影展，卻是首次參與中國金雞百花電影節，能將一齣講述香港動作演員辛酸經歷的電影帶到內地電影節，他表示很期待跟觀眾分享這部電影：「拍攝功夫動作電影的技術發源地就是香港，現在已經發揚到全世界，很感謝一眾幕後的英雄，因為很多時候武師在銀幕背後的努力都沒有人知道，很少有電影會講述關於武師的故事，而自己亦是武師出身，很高興可以跟內地的觀眾分享這個故事，讓他們感受這個行業的辛酸與付出！」