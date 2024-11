網上瘋傳叱咤賽果　馮允謙Gin Lee將稱霸帝后？

一年一度《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日假亞博舉行,離頒獎的大日子尚有個半月時間,近日自稱「電台女員工」的網友一如以往在網上率先爆出部分得獎「賽果」,雖然未知屬堅料定流料,但已成為網民熱話。

據「爆料」稱「叱咤十大」的名次傳分別為:第一位「至尊歌曲大獎」:《會再見的》馮允謙、 第二位:《間歇性休眠》陳凱詠、第三位:《至少做一件離譜的事》Kiri T、第四位:《九秒九》容祖兒、第五位:《回憶半分鐘》雲浩影、第六位:《黑玻璃》洪嘉豪、第七位《戀愛腦之死》陳健安、第九位:《趁你旅行時搬走》Moon Tang及第十位:《鑿》陳卓賢。有指播放率僅次其後的《All That I Want》 馮允謙 ft. 邱彥筒、《Hey Hey OK!》Anson Lo及《Lost at first sight》 陳卓賢最終後勁不繼,跌出十大。

「叱咤男歌手」獎項方面,傳金獎為首圓歌王夢的馮允謙,銀和銅獎分別為陳卓賢及陳健安,而「叱咤女歌手」傳得獎名單為,同樣破「阿二」宿命的Gin Lee,銀和銅獎為陳凱詠及雲浩影。至於「叱咤組合」的金、銀、銅則傳是Dear Jane、COLLAR及雷同二友。

網友指「叱咤」的「賽果」有彈有讚,除指「叱咤女歌手」金銀銅三個獎項尚屬大熱的合理「預測」,因Gin Lee的歌曲成績,由年頭到年尾都是一枝獨秀外,「叱咤十大」、「叱咤男歌手」及「叱咤組合」獎,前者連兩大人氣王姜濤及Anson Lo都冇份外,所屬的男圑MIRROR連「叱咤組合」都連番敗北,只有陳卓賢有份攞獎,實令姜糖(姜濤粉絲)及神徒(Anson Lo粉絲)難於接受,炮轟「賽果」錯到離譜。