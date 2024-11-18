善用清風與陽光　出海暢遊新趨勢

享受航海的浪漫，真的要建基於對生態環境的消耗嗎？隨着人類的覺醒，環保意識的抬頭，不少遊艇設計師都在努力探索，希望在「奢華」與「永續」之間取得平衡。致力減碳，擁抱潔淨能源，更成為新一代遊艇爭取用家支持的要素，像今次介紹的設計概念「Zeitgeist」，借來清風與陽光，勢成新一代綠色遊艇的標桿。

Zeitgeist 以渦輪機取代風帆

早前於摩納哥遊艇展首度曝光的概念遊艇「Zeitgeist」，出自瑞士設計師Kurt Merki Jr.的構思，旨在減少對環境的負面影響。從預想圖所見，長86.5米的「Zeitgeist」，像由多個梯形結構堆疊而成，船頭位置更破例由銳利的三角形變成正方形，並用作e-VTOL的停機坪，令人耳目一新。

遊艇的頂部，除了鋪設面積超過800平方米的太陽能電池板，還豎起3支桅杆，其長度比一般帆船的桅杆短小得多，作用並非用來懸掛風帆，而是支撐3台風力渦輪機，兩者共同組成一套混合動力系統，為遊艇提供充足、穩定的輔助能源，減少對化石燃料的依賴。另外，遊艇採用多種創新材料，像天然纖維複合物GreenBoats、純素仙人掌皮革、替代生物基地板等，進一步減少對生態環境的影響。

設施方面，「Zeitgeist」設有6間套房，其中主人套房連接80平方米私人露台，氣派十足；位於船尾的無邊際泳池，長達10米，是另一大亮點；還有下層甲板特設全自動垂直苗圃，可用作種植蔬菜和香草，為乘客提供新鮮食材。