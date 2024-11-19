一代粵語片小生呂奇驚傳4月離世　資深傳媒人爆一直失聯

粵語片一代紅星、邵氏小生呂奇於80年代末淡出幕前，並移居台灣，一度傳出他生活潦倒，要駕的士維生。呂奇近年少有接受傳媒訪問，過着低調生活，資深傳媒人汪曼玲曾在這20多年間，幾次邀得呂奇訪問，亦曾赴台灣探望，但她近日卻公開透露自2022年起突然與呂奇失聯，更表示在今年4月收到呂奇死訊！

汪曼玲今日（19日）在社交網發文透露呂奇已不幸離世的消息，但她強調多番聯絡呂奇身邊親友，依然未能證實有關傳聞：「2024年4月，在香港及台灣的朋友輾轉傳來呂奇逝世的傳聞。一直半信半疑，並嘗試花時間，不斷多方求證。可是，奇哥這卅多年定居台灣，作風低調，除了至親好友，甚少與外間聯絡。至今未能找到任何確實的答案。」

汪曼玲在自己的短片頻道拍片，和大家分享過去在台北五次和呂奇見面，他接受訪問時的點點滴滴。汪曼玲指1998年透過台灣傳媒幫忙，終於找到在當地開餐廳的呂奇，並首度在他退隱後見面，2006年曾到過呂奇家中做專訪，上一次見面則是2019年，但疫情之後復常的2022年，汪曼玲再次嘗試致電聯絡均未能成功，今年4月更收到呂奇親友透露呂奇已離世的消息。

在節目中，汪曼玲講述呂奇的傳奇人生。呂奇當年主演電影《公子多情》一炮而紅，之後與陳寶珠合作無間，被喻為影壇金童玉女。當時紅透半邊天的他，多才多藝，曾拍了99部電影，還分別執導及編劇29及35部作品，與及擔任兩部電影的監製。隨着粵語片式微，於80年代末淡出幕前，與第二任太太凌黛移居台灣開餐廳。呂奇花了千多萬港元投資，更透露自己絕無經濟問題，生活過得好好，有樓收租。呂奇在1987年四十多歲便選擇離開娛樂圈，試過去歐洲、加拿大及新加坡尋找理想居所，最後決定定居台灣，是覺得當地認識他的人不多。