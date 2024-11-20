Thai Carnival賀水燈節　美麗華旅遊推廣泰國旅遊

【特約報道】泰國年中有不少特色節慶活動，除了最為人熟悉的潑水節，還有被譽為最浪漫節日的水燈節。為慶祝佳節，美麗華旅遊早前與泰國駐港領事館、泰國政府旅遊局、香港航空於The Mira Hong Kong聯合舉辦Thai Carnival，透過多個遊戲和傳統特色美食推廣泰國旅遊。與此同時，美麗華旅遊亦推出相應的泰國團及自由行套票，部分團費及套票費用低至每位$1,650起，讓旅客深入探索泰國多姿多采的旅遊熱點。

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代表節慶 精彩熱鬧

泰國每年都會於泰曆12月15日（今年為陽曆11月15日）舉辦水燈節，按照當地傳統習俗，人們會進行各種慶祝活動，例如放水燈、天燈或煙花等，更會將親手製作的水燈放入河流中，許下願望並祈求平安祝福。水燈節當晚的河邊或湖邊都會飄滿數以千計的蓮花狀水燈，裝飾着鮮花和蠟燭，萬千燈火，十分浪漫！吸引不少旅客前往感受箇中節慶氣氛。

全新航班 暢遊清邁

隨着香港航空開通泰國直飛曼谷、布吉島、清邁的航班，美麗華旅遊亦推出相應的泰國團及自由行套票，部分團費及套票費用低至每位$1,650起，讓旅客深入探索泰國多姿多采的旅遊熱點。美麗華旅遊總經理李振庭（Alex）表示：「泰國一向是香港人熱愛的旅遊目的地，短短3至5日去行夜市、歎泰式按摩、食海鮮、去網紅咖啡店打卡等輕鬆度假，享受旅程。隨着香港航空開通直飛清邁的全新航班，客人可以去泰國北部深入探索。其中清邁是一個文創城市，有許多文化遺產、古蹟寺廟，同時亦充滿文青小店、咖啡店，相信當地會成為泰國的新興旅遊熱點。」

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泰國團及自由行推介

「香港航空」曼谷/清邁/布吉 3 日 2 晚自由行套票（機票+酒店）

香港航空來回香港至曼谷/清邁/布吉經濟客位機票（包寄艙行李1件20KG）

2晚指定酒店住宿

出發日期：11月13日至12月19日、12月26日至2025年1月24日、2月1至28日

價格：每位$1,650起（佔半房）

清邁、清萊5天純玩團（BCEC05）

行程：素貼山、雙龍寺、泰北溫泉區、龍坤藝術廟、長頸民族村、金三角鴉片博物館

出發日期：即日至2025年3月31日

價格：每位HK$2,999起

曼谷、北碧府、大城府探索古城 5 天之旅（BBNT05）

行程：桂河橋、飛機夜市Chang Chui Market、網紅特色咖啡店Niagara N Garden、海上寺廟Wat Hong Thong、原宿泰國-小日本

出發日期：即日至2025年3月31日

價格：每位HK$2,999起

曼谷、華欣5天團（BHHD05）

行程：華欣夜市、華欣火車站、AIR SPACE 文青玻璃餐廳、Bluport Hua Hin Shopping Mall、Bubble In The Forest Cafe、吞武里海鮮市場、曼谷美食街 Bantat Thong、Yunomori、湯之森（正宗日式溫泉）、Jodd Fair Night Market

出發日期：即日至2025年3月31日

價格：每位HK$4,199起

行程及報名：

報名熱線：8200 2299

Whatsapp：5543 3660