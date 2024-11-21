口淡淡想來點惹味菜式，泰國菜和越南菜似乎是個不錯的選擇，近日又有新菜單推出，吃勻當地多款美味的街頭小食，再加上各式麵食、快炒和甜點等，絕對開胃。

人氣泰菜

每次去泰國，都會大啖串燒、船麵和夜市美食，人氣泰國餐廳剛於中環開設新分店，店子以泰國唐人街下舖上居的靈感設計，配上獨特風格的裝飾，如置身當地的路邊小店。招牌菜有泰式和牛濃湯粉、泰式蟹肉炒飯和酥脆蚵仔煎外，分店還有新出的限定沙律、泰式金不換辣椒膏炒花甲皇、招牌泰式肉碎黑橄欖炒飯、泰式咖喱粉炒海鮮和甜點，配全新荔枝椰子琴蕾、金不換番茄酸和菠蘿百香果瑪格麗特等雞尾酒，味道更佳。

泰越混搭

可以一次過吃到不同國家的料理，體驗更佳。泰越料理小店早前於尖沙咀登陸，除了是日串燒、越式牛肉撈檬、越式扎肉湯粉和炸蟹棗等，泰國美食有秘製免治豬肉串、烤雞肝串、雞腎串、烤雞和泰北冬蔭公海鮮湯等，升級之選辣炒A5和牛碎配脆脆球、火車頭A5和牛湯粉、A5和牛原片肉眼湯粉和熊本黑毛和牛肉漢堡蛋咖喱飯等，因應新店開幕，即日至12月31日，客人堂食惠顧指金額，可免費享辣炒A5和牛碎配脆脆球，又或是刮刮卡一張。

節日之選

來到年尾特別多節日，過節不想只揀西餐，越南美食又如何？上環越南餐廳由即日至12月31日推出節日單點菜單，火雞越式法包內有火雞片、蔬菜、豬肝醬和蔓越莓是拉差沙律醬，烤火雞越南河粉配當地香草和配料，再加雞湯和溏心蛋，滋味十足。節慶晚餐套餐新增越南冷盤拼盤，以法式凍肉盤的風格打造越南冷切肉、芝士和果醬外，還有切片長棍法包、越式豬肉卷、越式快炒、法式風乾火腿和越式火腿。單點外賣有全隻烤火雞，用越南香草醃製，再配自家製肉汁和蔓越莓是拉差沙律醬，帶來不一樣的風味。