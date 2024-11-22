游學修角逐金馬影帝心情平靜　鍾雪瑩提名影后感榮幸

第61屆金馬獎頒獎典禮將於明(23日)舉行，由天下一電影出品及發行的《看我今天怎麽說》，作品團隊今日（22日）率先亮相金馬入圍午宴，與過百位入圍者在金馬主席李屏賓的帶領下拍下大合照，並獲頒入圍證書，場面熱鬧。《看我今天怎麽說》更於昨日勇奪香港亞洲電影節「觀眾票選最佳電影」，擊敗多套有份參展的強手，包括《破．地獄》、《女兒的女兒》等，為電影出戰金馬頒獎禮前壯聲威！

首次入圍金馬獎的游學修在午宴時分享，當年有幸跟處男作《哪一天我們會飛》團隊參與金馬，而今次則第一次以候選人身份參與，兼且領取入圍證書，阿修表示：「隔咗咁多年後個體驗係好似都覺得自己大個咗。」阿修又講到此刻心情：「最期待同緊張應該都係宣布結果一刻，但係依家反而越近，個心情就越嚟越平靜。」至於連續兩年角逐金馬影后的鍾雪瑩，感覺跟去年一樣覺得非常榮幸，已有入圍經驗的她又笑言已經提點阿修：「我會叫佢聽朝食下嘢先，因為個典禮好長會好餓㗎！」

提到《看我今天怎麽說》於香港亞洲電影節獲得「觀眾票選最佳電影」，兩位準金馬影帝影后同樣驚喜，鍾雪瑩笑言：「意外香港觀眾睇完之後願意去投票，願意投票嘅人唔多，願意投仲要揀我哋真係好感動㗎！」游學修：「因為知道有份參展嘅戲都好強勁，最後尾能夠攞到呢個獎係好surprise！」