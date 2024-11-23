Twins北美巡迴演唱會　阿嬌領軍全場合唱賀阿Sa牛一

女子組合Twins最近忙於在北美舉行巡迴演唱會，目前剛完成了溫哥華站的演出。適逢成員蔡卓妍（阿Sa）於剛過去的22號生日，不少粉絲忙不迭的送上心意，由香港機場出發開始，她已不停收蛋糕及禮物收到去溫哥華及多倫多，好姐妹鍾欣潼（阿嬌）更於演唱會上與全場合唱生日歌「賀壽」。工作團隊為她慶生，溫哥華的家人朋友又請食生日飯，生日慶祝至今仍繼續中，可見阿Sa十分得寵。

此行Twins趁機到訪尼瓜拉瓜大瀑布，當天正值阿Sa正日，便拉隊到當地一間日本餐廳慶祝。踏入42歲的阿Sa眼見工作人員把插到蛋糕上的數字倒轉為「24」，主動把蠟燭調正﹕「睇吓我個人幾誠實，哈哈﹗人係會長大吖嘛，假如今日我停留係24，大家就再見唔到我啦。我極度開心自己一年大一歲，証明我健健康康快快樂樂地活著，好好享受生命每一刻。」日本餐廳的外籍侍應相當熱情，主動為阿Sa跳舞慶生，且搞笑邀請壽星拍其屁股，嚇到阿Sa狂笑不止。

談到生日願望，阿Sa表示﹕「今年生日真係好特別，因為時差過足兩日呀。感恩今年做咗好多嘢，雖然好忙，但係好充實，希望嚟緊呢一年身體健康，繼續有無窮無盡嘅精力，工作之餘仲可以去多啲旅行， Work hard， play harder！」

至於今次巡演，Twins異口同聲表示分外珍貴﹕「真係唔知幾時會再做咁長時間嘅巡演嘞，成個tour 6場演出走20幾日，唱完多倫多、大西洋城、拉斯維加斯，仲要去埋倫敦。年紀愈大就愈覺得張學友佢好勁，60幾歲仲唱成100場，我哋兩個60幾歲嘅時候真係唔知會點嘞，歌迷都或者湊緊孫，唔得閒理我哋，所以好珍惜每一刻相聚嘅時間。」

而今次來到加拿大，阿嬌自然把握機會探訪私交甚篤的導演劉鎮偉，又開心表示﹕「見到朋友仔好開心，仲飲到老竇（劉鎮偉）屋企煲既湯水，好暖心。觀眾反應超乎預期，大家都好熱烈。第一場演出時我仲jet lag緊，個人未係好warm up，希望之後幾場會越嚟越好！」