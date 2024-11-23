金馬獎︱鍾雪瑩擊敗張艾嘉奪影后　張震大熱倒灶失影帝

第61屆台灣金馬獎今日（23日）在台北音樂流行中心舉行。「最佳男主角」賽前競爭相當激烈，由《春行》喜翔、《餘燼》張震、《看我今天怎麼說》游學修、《漂亮朋友》張志勇和《白衣蒼狗》Wanlop RUNGKUMJAD對戰。最終由張志勇擊敗大熱張震奪影帝殊榮，他沒有到場，由導演耿軍代領。

耿軍代為致詞：「感謝金馬獎、感謝評審、感謝觀眾朋友、感謝家人、感謝搭檔徐剛，更要感謝耿軍導演，他是我的良師益友，是他一直以來給我信心、給我希望，讓我有勇氣在這條路上追逐夢想，在此，夢想實現一刻，我會加倍努力，塑造每個角色，我愛大家，擁抱你們。」他透露張志勇是一位輕度殘疾人士，在兒時因撿到雷管，在好奇心的驅使下，用菜刀切，結果不幸炸傷眼睛和手指，所幸恢復得不錯。長大後與耿軍一同拍電影，也因殘疾的關係，刻意避開鏡頭。

經過耿軍不斷地鼓勵，張志勇才恢復自信，他形容張志勇是一位非常獨特、具有理解力、才華的演員，把電影裏飾演的同志詮釋很細膩。最後耿軍認為，這座獎項也是屬於所有劇組人員的：「演員同行們要為自己加油，這個獎盃致敬所有在路上的演員，感謝金馬61、感謝團隊，愛大家愛電影，這是個美麗的夜晚。」

去年曾入圍金馬獎最佳女主角的香港演員鍾雪瑩，今年憑電影《看我今天怎麼說》撼贏張艾嘉、區嘉雯等勁敵，爆冷勇奪影后獎項，在戲中她飾演一位聽障者，大會為切合電影角色，特別安排一位手語師上台做手語，由於時間有點不一，她講了幾句感言之後再重說一次：「我是鍾雪瑩，是一位喜歡電影的人，謝謝每一位參加者，因為你們都是我從小到大看的人，因為你們的一直努力，讓我愛上電影。」

她還感謝台前幕後的工作人員，當她想感謝曾在手語方面幫助過她的人時，雪瑩放下獎座，邊做手語邊說：「謝謝在手語上，幫助過我們的朋友，這是一部關於香港聾人的故事，謝謝你們，也謝謝電影的工作人員，還有一開始我都不知道自己能不能的時候，願意相信我的人，謝謝林家棟先生、電影文化中心.......」說到此處，她忍不住哽咽：「謝謝給我 信心的人，今年可以跟這麼優秀的女演員一齊提名，非常榮幸，不好意思.....」

她還有多謝父母、朋友、艾粒以及街坊們，她大爆自己曾處於身體不適、感到黑暗的日子：「電影裏面的角色在不適應的環境，發現自己的心動，選擇跟隨自己的心動走下去，我曾經有過不適的時候，動彈不得的時候，躺在一個房間，有身體不好的狀況，但我內心一直有一個 小光團，引領我。」她希望跟她有同樣經歷的人，可以按按心中的小光團，他會引領大家到夢幻之地。最佳劇情片由電影《一部未完成的電影》奪得。

鍾雪瑩自小便對演藝事業產生濃厚興趣。2010年，她以15歲之齡參加亞洲電視歌唱選秀節目《亞洲星光大道3》並得第16名。2019年，她演出ViuTV電視劇《教束》而為人認識。2020年，她首次主演電影《殺出個黃昏》，並憑此片獲得第40屆香港電影金像獎「最佳新演員」與「最佳女配角」的提名，正式展開燦爛的星途。

去年，她憑電影《填詞L》成功入圍第60屆金馬獎「最佳女主角」，亦是她入行以來首次獲得影后提名，其後再獲得香港電影金像獎「最佳女主角」提名。雖然名落孫山，但無損她對電影的熱誠，最終今年在第61屆金馬獎摘下影后寶座，實致名歸。