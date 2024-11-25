倪晨曦2個鐘整成條氣球拱門　開P前已被摧毀？

現年37歲的倪晨曦（Elva）婚後4年抱3，是三位公子的媽媽，雖然要忙於照顧家庭，又要謙顧事業，但Elva依然保持極佳的狀態。近期經常要周圍飛工作的她從來不會因工作而忽略家庭，又極有儀式感，會為家中每位成員大搞生日會。

近日是Elva大仔Virgil的4歲生日，今年她按照仔仔的要求為他舉辦生日派對，昨日她在社交平台晒出靚相，寫道：「November is all about birthday parties，不是我生日也不是爸爸生日，但我們準備的這些也值得擁有一張單獨合照吧，小朋友生日大人也要enjoy才過開心，說起做氣球拱門這件事，吹氣球機器真的能加速一倍吧我已經熟手到2個鐘就可以搞定。雖然還是在party前已被摧毀 哈哈，今年virgil 4歲是第一次要求有自己的主題和蛋糕，最近很迷numberblocks和恐龍，所以給你們送上他每天都要唱的 times table ，Evren 2歲還是萌豬階段，有車甚麼都好說。」相中一家四口幸福溫馨滿瀉，圈中好友連詩雅見到照片都忍唔住要讚Elva是Super Mom。