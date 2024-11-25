第五屆「金紫荊女企業家獎」表揚巾幗精英

【特約報道】在這個瞬息萬變的營商環境中，能夠適應潮流、開創新局的女性已成為商界不可忽視的一股力量！金紫荊女企業家協會今年隆重舉辦第五屆「金紫荊女企業家獎」，表揚擁有企業家精神、勇於挑戰自我、並在事業上取得卓越成就的女企業家，今年就有27位卓爾不凡女性企業家在不同範疇中獲獎，絕對實至名歸。

領袖典範 向社會傳遞正能量

金紫荊女企業家協會主席詹嘉莉女士（Kelly）及常務副主席兼第五屆金紫荊女企業家獎籌委會聯席召集人許佩珊女士（Priscilla）指，獎項設立的目的是為嘉許擁有企業家精神、傑出表現及成就的女性企業家，期望在職場上才德兼備的得獎者能成為個人成長和社會責任的良好榜樣，從而鼓勵未來更多女企業家以此為方向邁進。Kelly指出，金紫荊女企業家獎自2016年設立以來，至今共有73位表現非凡及擁有卓越成就的大中華女企業家獲獎。她呼籲更多女性，用愛心和關懷向社會傳遞正能量，為本港營商環境盡一分力。而Priscilla則表示，希望透過女企業家的成功故事，鼓勵更多女性創業。期待各位得獎者互相學習，互相勉勵，為女性的事業發展貢獻力量。

此外，協會多年來亦成功打造不同的品牌活動，包括「金紫荊女企業家慈善基金」、「未來領袖獎學金及培訓計劃」及「麗智人生系列分享」等，並成立青年委員會，以教育及引領青少年心懷國家、建設香港及關心基層為核心理念，將女企業家精神傳承給下一代，成為巾幗力量。

7大獎項 甄選嚴格

今屆設有7大獎項，包括卓越企業管理獎、藝術文化成就獎、世代傳承企業獎、非凡慈善大獎、卓越領先ESG企業獎、創新科技企業獎及青年初創企業獎，從企業家/創業精神、所屬企業/機構表現卓越、商業道德及社會責任及按個別獎項之準則作為四大評審準則，並請來7位在不同界別都極具分量的社會翹楚作評審。頒獎禮當日有多位政、商界知名人士支持出席典禮及擔任頒獎嘉賓，包括民政及青年事務局常任秘書長林雪麗、商務及經濟發展局副局長陳百里等。

得獎者感言

卓越企業管理獎（左）吳丹女士（Tammy）與提名人（右）黃嘉恩博士MH

公司：Upper East Holdings Limited / Lady M (Hong Kong) Limited

作為香港Lady M的執行董事，經歷10年創業歷程。面對疫情與經濟波動，她引領品牌堅持採用優質食材，並致力於推出高品質食品。說到成功秘訣，Tammy表示：「每件事都要嘗試做到最好， 因為做到最好不一定會成功，但不盡力的話一定不會成功，我對同事、產品及自己的要求都好高，維持產品質素是成功的關鍵。此外亦要不停推出創新產品，例如我們中秋的燈籠及月餅禮盒，將西式甜品融入中國節日，大受歡迎，每年都很快斷市。」作為女企業家，既要忙於工作，又是兩個小朋友的媽媽，同時身兼多項公職，Tammy笑說她也不擅長時間管理，雖有犧牲行街扮靚的時間，陪伴小朋友一起成長，而參與公職能夠出一分力，令香港更加好。她認為身為女性，應爭取自己權益，及為兒童及婦女爭取更多福利。

黃嘉恩博士MH對於Tammy獲獎感到十分開心，他認識Tammy已十多年，目睹了她的蛻變。引入Lady M這個國際品牌後，做出很好的成績，充分證明了她的能力。「Tammy在社會上擔當多重角色，參與婦女聯會和成都市政協，對香港作出貢獻的同時，始終不忘自己是中國人，展現了對國家的承擔。這樣的女性應該成為榜樣，因為她們不僅做好自己，還關心家庭，並對國家和社會做出貢獻。」他補充，Tammy在家庭中也是相夫教子的典範，展現了傳統女性的優雅，同時在商業上也取得了卓越成就，實至名歸地成為女企業家的代表。

卓越企業管理獎 謝灝頤女士（Zoe）

公司：ZM LAWYERS

Zoe對於獲獎感到非常榮幸，作為ZM LAWYERS的管理合夥人，除了專注於提供全面的法律服務，她致力於洞悉國際趨勢，協助客戶管理風險，並積極推動綠色經濟發展，包括協助企業發行綠色債券和拓展電動車市場，將電子平台帶向客戶傳統行業入面，希望和客戶攜手走向新的賽道。「作為女性企業家、並要兼顧媽媽及女兒的角色，我希望做到事業與家庭的平衡，鼓勵團隊在專業上追求卓越，為社會作出貢獻。未來律師樓將繼續以香港為基地，發展不同國家的業務。」