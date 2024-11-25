夢幻階梯屋　看盡好風光

稱得上「世外桃源」，總是位於地勢險要、人迹罕至的地方，很多時都沒有足夠平地建屋，開發大型度假村更是天方夜譚，但有想法的建築設計師往往愛向高難度挑戰，像今次介紹的概念建築，以層層疊疊的階梯式布局，突破土地上的限制，還成就了居高臨下的優勢，讓住客可從最佳角度看盡好風光。

Tropical Paradise@馬爾代夫

計劃以馬爾代夫為據點的豪華度假村「Tropical Paradise」，出自設計師Fateme Aghaei之手。從預想圖所見，它坐落於翠綠山巒之間，由多組圓形、半月形、波浪形結構合成，曲線美盡現，並依據山坡地勢，由下而上，一層一層的排列，猶如一道通往山頂的階梯，既解決了沒有平地的問題，還確保每個單位均坐擁極佳的觀景視野。當夜幕降臨，點點暖光從度假屋內透出，跟周邊環境相互映襯，真的像世外桃源！

作為度假村，每個單位均有足夠配套設施，由大廳、露台、廚房、睡房、浴室、戶外休息區到無邊泳池，應有盡有。

至於室內設計引入日式侘寂（Wabi-Sabi）風，以低亮度的Earth Tone為主調，牆身和地面均鋪設大理石，配襯由天然石材、木材製成的家具，在暖色燈光下，營造出高雅舒適的氛圍。另外，受惠於樓底高的優勢，又有落地玻璃窗引入自然光，室內空間顯得極之寬敞，配以螺旋式水晶吊燈，奢華氣派盡現。