兩大天后Adele與Taylor Swift開騷依依不捨淚灑舞台

英國靚聲天后Adele前晚（23日）於「賭城」拉斯維加斯舉行最後一場駐場騷，她發言時依依不捨淚灑舞台。

長達3年的《Weekends with Adele》「賭城駐場騷」正式結束，身穿連身黑裙的Adele於台上表示暢所欲言，她爆粗笑言選擇舉行「駐場騷」是因為自己「好Ｘ憎舉行巡唱」，亦有提及上月於演唱會見到莎蓮迪安（Celine Dion）一事，她笑言自己之後喊足成個星期，之後她多謝fans與在場的兒子Angelo時她即時忍不住哽咽，她亦有多謝陪伴Angelo到場的未婚夫Rich Paul，感謝他成為自己的最大支持者。Adele亦有落台親吻未婚夫及兒子。

除了Adele淚灑舞台之外，美國天后Taylor Swift前晚於加拿大多倫多開騷時亦一時感觸落淚。她表演期間突然有感而發多謝演唱會的幕後工作人員成就整個《Eras》巡唱，期間她變得情緒激動並說：「我甚至唔知自己喺度講緊乜，我要稍作休息，對唔住。」之後Taylor抹眼淚並繼續多謝樂隊。Taylor歷時兩年的《Eras》巡唱還有3場便結束，目前只有12月6至8日溫哥華最後3場。